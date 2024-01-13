市場透視：歐元區基金無運行

市場正消化美國聯儲局準備降息的影響，未來6個月美國10年期國債孳息率很可能將在當前水平附近窄幅波動，然後在下半年再進一步向下。美國10年期國債孳息率迄今已下跌約一厘，預料未來3個月國債孳息率將基本保持不變；下次大幅波動將在下半年出現，因為市場需要看到央行的實際舉措。

歐洲經濟料停滯不前 歐元區經濟在2024年可能不會實現增長。當地經濟活動繼續表現出明顯的疲軟，預計今年經濟停滯不前。歐元區經濟去年繼續萎縮，導致經濟出現輕微衰退。

另外，即使經濟下滑最嚴重的時期可能已經過去，該地區的前景依然黯淡。歐元區在2024年經濟增長面臨的風險仍然偏向下行方向。俄烏戰爭持續，貨幣政策力度不足，這種情況持續下去，歐元區基金難有理想表現。

歐洲央行的任何行動都將取決於數據。投資者必須在未來幾個月關注不同的事態發展，可能會影響通脹軌迹，進而影響貨幣政策行動，高度的不確定性意味着必須保持非常警惕，既要避免緊縮不足阻礙實現通脹目標，又要避免過度收緊對經濟活動和就業造成不必要的損害。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉