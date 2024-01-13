板塊分析：生物科技醫療股強勢 可分段布局

踏入2024年，美股開局表現不俗，尤其是科技股走勢凌厲。事實上，在最近一個月的股票型基金的表現中，生物科技、醫療保健類基金都表現強勢，投資者也可注意及作適當布局。

去年底，生物科技類股受惠於科技股轉弱，有資金轉移生物科技類板塊，加上有追落後效應，生物科技類基金於去年12月都有一定升幅，而部分基金近一個月升幅更超過10%；同時也受惠於收購合併消息影響，讓生物科技及醫療保健類基金本月以來也延續升勢，表現突出。

AI創新技術推動產業增長 醫療需求及醫療保健題材有增無減的大趨勢下，醫療創新將持續推動生物科技產業增長，加上人工智能（AI）及創新技術對行業加促應用，可有效優化及提升醫療技術與新藥研發，為生物科技醫療保健類成長提供動力及長期核心競爭力，解決及擴闊醫療領域，包括腫瘤學、神經學及罕見疾病等相關領域。

展望2024年，生物科技類及醫療保健類股後市持續看好，可考慮以定期定額方式布局，作中長線投資，以捕捉其醫療與生物科技產業的需求商機。另外，就科技類方面，今年可繼續留意生成式AI、半導體等題材，包括：AI基礎建設、AI手機、AI筆記型電腦新應用等AI硬體概念，以及辦公室前後台工作軟體智能化的AI軟體應用等。

儘管2024年市場仍較波動，但整體偏向正面，只要整體經濟溫和及收縮未見衰退，參考2000年經驗，在每次市場有出現回調修正時，投資者可把握逢低分批布局機會。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊