股市估市：美股勢頭續好 科企後市存憂

早前提到，美股經歷2022年的慘淡走勢後，在2023年展開了報復性反彈，並且數據顯示2024年也大概率會持續向上。

去年最大的漲幅功臣，非科技股莫屬。大家對「納指七雄」的表現一定不陌生。去年對美股的推介只有3隻，分別是英偉達（Nvidia）、微軟（Microsoft）和蘋果公司（Apple Inc.），全是屬於七雄之中。

英偉達不明朗因素漸現 儘管英偉達是一間偉大的公司，近日股價屢創新高，不過對於如此高人氣、高估值的股票，需要對其股價預測審慎。雖然有券商對其予今年目標價700至1,000美元，但其實該企只能看550美元左右，並可能會開始跑輸其他科技股甚至大市。

這絕非看淡，只是今年漲幅將會較受大市整體表現影響。除了估值過高的問題外，儘管生成式人工智能（AI）仍然是維持強勁增長，對公司業務利好，但今年英偉達面臨下游着手研發虛擬晶片的威脅。客戶自行研發產品來減低對該企產品的依賴，聽落總不是一件能讓公司繼續享受獨大的好事，對於股價充滿着寡頭壟斷溢價的公司來說，這可能會帶來不明朗的減值因素。

Apple微軟具吸納價值 若看好科技股，蘋果公司的股價較為合理，它的Vision Pro儘管產能短期受到限制，但長遠增長空間大。如果今年美股出現重大回調讓股價回到170美元，將會是一個中長線的良好吸納位；若看好生成式AI，微軟仍然是最具吸納價值的AI平台股，它是目前最有能力將AI事業真正從零售客戶轉化為收益的公司。

特別是除了人們已經習慣生成式AI帶來的工作便利，而微軟的辦公軟件又特別能整合到ChatGPT技術的持續發展下，這獨有的「AI辦公軟件」，套在全球最多公司使用的人群基礎後，優勢將是長時間都無人匹敵，增長只會一直持續。微軟上年年結位置（2023年收盤為376.04美元）已經是一個吸納點，但若果想保守一點，可以考慮361美元這個技術支持區作吸納。

生成式AI發展左右股價 不過，生成式AI雖然今年仍然持續增長，但股價也較大程度的反映這增長。若果生成式AI相關板塊走勢不理想，將不利整體科技股。所以納指今年表現將不如去年，美股表現將由其他板塊接力帶動的可能性較大。為防因為選錯股票錯失板塊輪動帶來的機會，建議大家不妨投資在美國指數身上。

指數當中，較偏向於標普500指數，而非以科技股為主的納指。2024年初曾出現的跌幅，造就大家吸納機會；若今年再有大調整出現，將會是另一次吸納良機。

（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞