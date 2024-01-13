天盛苑未補價減兩成售

居屋未補價第二市場要大幅劈價求售，天水圍天盛苑三房單位勁減約119萬元沽出，減幅逾兩成。

利嘉閣林英傑指出，該單位為D座中層9室，實用面積約639方呎，原叫價約545萬元，大幅下調約21.8%，以約426萬元易手，呎價約6,667元。

新圍苑三房280萬易手 屯門新圍苑三房做價「3球」有找，祥益黃文樂指出，屋苑E座低層4室，實用面積約645方呎，略減約10萬元，以約280萬元獲承接，呎價約4,341元。

美聯鄭琨表示，筲箕灣愛蝶灣7座高層K室，叫價約450萬元，亦減至約430萬元沽出，呎價約9,977元。

已補價自由市場也錄大手減價，世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山居屋富輝花園2座高層K室，實用面積約570方呎，三房間隔，半年勁減約93萬元，以約605萬元轉售，呎價約10,614元。

利嘉閣李啟昌則透露，荔枝角居屋荔欣苑B座高層7室一房戶，實用面積約431方呎，減價約27萬元，以498萬元易手，呎價約11,555元。