漢口大廈准建28層商住樓
新世界發展(00017)或有關人士持有的尖沙咀漢口大廈，昨獲城市規劃委員會批准重建為住宅及商廈綜合大廈，將提供110個住宅單位，以及近10萬方呎商業面積。
該廈位於漢口道43至49A號，佔地約1.16萬方呎，劃為商業（6）用途，地積比率為12倍，重建為一幢樓高28層的商住物業，19樓以上為住宅層，涉及樓面約3.96萬方呎。地下至7樓主要為零售及食肆用途，寫字樓設於8至17樓，18樓為會所及商業公共空間，商用樓面佔約9.91萬方呎。
1881擬翻新 設商店餐廳
早前規劃署文件提及，雖然住宅用途不完全符合該地帶的規劃意向，但從土地利用角度來看，項目住宅所佔樓面不足三成，與區內周邊住宅/商業、酒店及寫字樓發展亦非不相容，過往附近也有兩宗相類個案獲批。
此外，長實集團(01113)就尖沙咀1881商場提出規劃申請，場內多個地點進行翻新，包括拆卸圓形觀景台，以玻璃幕牆設計展開重建。面向九龍公園徑的東面部分擬引入商店、露天餐廳及古蹟中心等。
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