漢口大廈准建28層商住樓

該廈位於漢口道43至49A號，佔地約1.16萬方呎，劃為商業（6）用途，地積比率為12倍，重建為一幢樓高28層的商住物業，19樓以上為住宅層，涉及樓面約3.96萬方呎。地下至7樓主要為零售及食肆用途，寫字樓設於8至17樓，18樓為會所及商業公共空間，商用樓面佔約9.91萬方呎。

1881擬翻新 設商店餐廳

早前規劃署文件提及，雖然住宅用途不完全符合該地帶的規劃意向，但從土地利用角度來看，項目住宅所佔樓面不足三成，與區內周邊住宅/商業、酒店及寫字樓發展亦非不相容，過往附近也有兩宗相類個案獲批。