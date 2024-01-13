YOHO Town賣496萬返2016 盈翠貶22%

YOHO Town本月暫錄約5宗二手買賣。

本港二手樓價倒流至多年前，損手賣樓成常態。元朗YOHO Town樓價再跌穿「5球」，一個兩房單位減價至496萬元沽出，重返2016年底的逾7年前價位，約6年帳面貶值約17.3%。

美聯張國成表示，上述單位為5座低層B室，實用面積約393方呎，先前以538萬元放售，外區用家帶票睇樓，並即場議價42萬元承接，呎價約12,621元，原業主2018年以600萬元購入，帳面蝕104萬元。資料顯示，上址對下一層單位，2022年初售價達710萬元，樓價回落約30%。

新峰劈370萬 呎售$9283 中原范偉康指，青衣盈翠半島12座低層A室，實用面積約639方呎，原業主2021年7月以1,078萬元購入，並作全屋裝修，去年11月開價990萬元放售，剛以842萬元沽出，呎價約13,177元，屬2017年初水平，約兩年半帳蝕236萬元，貶值約22%。

業主「狠蝕」帶動交投增加。該行胡耀祖稱，馬鞍山1月錄約30宗二手買賣，按月增約七成，新港城N座中層1室三房戶，減價25萬元，以675萬元售，成交呎價約13,184元，原業主約3年帳蝕約155萬元。

個別放盤擴大減幅。中原吳日榮表示，大埔新峰花園31座中層D室套三房戶，去年7月放盤，累減約370萬元，成交價880萬元，呎價約9,283元。

市區方面，港聯置業方健勝稱，茶果嶺麗港城1月已錄約5宗買賣，包括6座中層G室，放盤約兩星期，減價30萬元，以620萬元售出，呎價約11,992元，單位逾6年帳面貶值約8萬元。

昇御門10年跌價170萬 利嘉閣張金祥指，紅磡昇御門1座中層B室套四房戶，連車位售1,838萬元，呎價約14,564元，原業主2014年連車位購入，帳面跌價逾170萬元。

反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數報147.57點，按周升約0.24%。分區指數兩升兩跌，港島及新界東按周分別低約0.25%及約0.1%。