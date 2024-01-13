MOUNT POKFULAM突擊上樓書
發展商加快部署推售豪宅。宏安地產(01243)等的西半山薄扶林道MOUNT POKFULAM，昨突擊上載樓書至一手住宅銷售網。該盤提供7座獨立屋，實用面積由3,654至4,810方呎，戶戶均設花園、私人泳池及升降機。
天巒下周3洋房招標
當中面積最大為薄扶林道86B號，為實用面積4,810方呎五房戶，附1,223方呎花園及泳池，另有天台及車庫。項目預計關鍵日期為2024年3月31日。
新鴻基地產(00016)的上水天巒，落實下周二起招標發售3伙洋房，包括實用面積5,417方呎的伯恩大道1號洋房。
嘉里及信和置業(00083)等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，以1,663.21萬元沽2A座17樓F室兩房戶，成交呎價約27,537元。信和等4大發展商的西南九龍維港滙，昨連沽兩伙三房戶，套現4,700萬元。
此外，五礦地產(00230)的油塘蔚藍東岸再添3宗終止交易個案，由去年11月初至今累錄30宗同類個案。
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