超豪宅新盤一日3刁

Mount Nicholson第3期屢錄天價成交。

Mount Nicholson呎價13.1萬 緹外6.19億沽 九龍11年高 踏入新一年，由一手超級豪宅率先起動。多次誕生亞洲樓王的山頂Mount Nicholson，相隔9個月再錄承接，以6億元沽四房分層戶，呎價高見13.1萬元。石硤尾龍駒道3號緹外亦以6.19億元沽頂層複式戶，做價為2013年一手住宅新例實施後，九龍區一手價新高。

山頂盤罕設提前付清回贈 昨日一手市場連環錄至少3宗大額成交，銷售金額超過12.7億元。其中，由會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第3期，透過招標售出D座15樓單位，實用面積4,579方呎，四房間隔，連兩個車位，呎價約131,033元。是次交易較為罕見地列明設有提前付清樓價現金回贈，若該買家於簽署臨時合約後45日內付清樓價，可獲5.2125%現金回贈，相當於3,127.5萬元，可作支付售價餘款。

事實上，全港一手分層戶呎價最高紀錄由該盤維持，D座16樓單位實用面積4,544方呎的單位，於2021年以逾6.39億元連3個車位售出，呎價高達140,800元冠絕亞洲。

該盤累沽7伙，每宗做價2.08億元或以上，成交呎價逾58,000元，套現共逾20億元。資料顯示，九龍區一手住宅售價對上紀錄，為同系石硤尾緹山，於2022年10月以5.08億元連3個車位售出別墅1號，實用面積7,171方呎，呎價約70,841元。

緹外1座6樓及7樓Penthouse B室實用面積逾8,500方呎。