超豪宅新盤一日3刁
Mount Nicholson呎價13.1萬 緹外6.19億沽 九龍11年高
踏入新一年，由一手超級豪宅率先起動。多次誕生亞洲樓王的山頂Mount Nicholson，相隔9個月再錄承接，以6億元沽四房分層戶，呎價高見13.1萬元。石硤尾龍駒道3號緹外亦以6.19億元沽頂層複式戶，做價為2013年一手住宅新例實施後，九龍區一手價新高。
山頂盤罕設提前付清回贈
昨日一手市場連環錄至少3宗大額成交，銷售金額超過12.7億元。其中，由會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第3期，透過招標售出D座15樓單位，實用面積4,579方呎，四房間隔，連兩個車位，呎價約131,033元。是次交易較為罕見地列明設有提前付清樓價現金回贈，若該買家於簽署臨時合約後45日內付清樓價，可獲5.2125%現金回贈，相當於3,127.5萬元，可作支付售價餘款。
事實上，全港一手分層戶呎價最高紀錄由該盤維持，D座16樓單位實用面積4,544方呎的單位，於2021年以逾6.39億元連3個車位售出，呎價高達140,800元冠絕亞洲。
同時，嘉里建設(00683)旗下位於石硤尾龍駒道3號的緹外，最新招標沽出第1座6樓及7樓Penthouse B室，實用面積8,583方呎，採五房五套房另設3間工人房設計，附設2,777方呎的天台及423方呎前庭，按成交價計，呎價約72,119元。另有兩個住宅車位的認購權，每個車位認購價為600萬元。
該盤累沽7伙，每宗做價2.08億元或以上，成交呎價逾58,000元，套現共逾20億元。資料顯示，九龍區一手住宅售價對上紀錄，為同系石硤尾緹山，於2022年10月以5.08億元連3個車位售出別墅1號，實用面積7,171方呎，呎價約70,841元。
首12日巨額交投已超上月
本月已錄得4宗億元大額一手成交，已超過去年12月全月所錄的兩宗。另外，由恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧，昨售出1座18樓A室四房戶，實用面積1,428方呎，成交價5,690萬元，呎價約39,846元。
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