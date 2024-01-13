Tesla內地減價 理想傳跟
內地車企繼續大打減價戰！美國電動車企特斯拉（Tesla）最新又再帶頭減價，涉及Model 3及Model Y兩大型號，不過今次減價幅度全部少過兩萬元（人民幣‧下同），減幅較去年低。此外，據報藍籌股理想汽車(02015)全部車型亦減價逾3萬元，而在上海買車還有一萬元滬牌補貼。
特斯拉的減價詳情是，Model 3煥新版（後驅版本）和Model 3煥新版（長續航版本）售價分別降至24.59萬元和28.59萬元，減價1.55萬元和1.15萬元；Model Y（後驅版本）和Model Y（長續航版本）的售價則降至25.89萬元和29.99萬元，減價7,500元和6,500元。
電動車股捱沽 小鵬瀉5%
與此同時，特斯拉最新因應也門叛軍青年運動在紅海襲擊商船造成航運延誤，宣布旗下德國的廠房大部分生產將暫停兩周，日期由1月29日至2月11日。
租車公司Hertz重購燃油車
另邊廂，外國租車公司Hertz最新走「回頭路」，擬將車隊中三分之一的電動車出售，重新購回傳統燃油汽車，涉及出售兩萬輛車。另公司預期，去年第四季的非現金支出達2.45億美元，主要為淨折舊費用逐漸增加。
回顧Hertz行政總裁謝爾（Stephen Scherr）去年10月曾表示，由於電動車的維修成本較其他車輛高，所以影響公司盈利，而當時電動車佔整體車隊11%。
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