Tesla內地減價 理想傳跟

Tesla在華減價涉及Model 3及Model Y兩大型號。

特斯拉的減價詳情是，Model 3煥新版（後驅版本）和Model 3煥新版（長續航版本）售價分別降至24.59萬元和28.59萬元，減價1.55萬元和1.15萬元；Model Y（後驅版本）和Model Y（長續航版本）的售價則降至25.89萬元和29.99萬元，減價7,500元和6,500元。

電動車股捱沽 小鵬瀉5% 與此同時，特斯拉最新因應也門叛軍青年運動在紅海襲擊商船造成航運延誤，宣布旗下德國的廠房大部分生產將暫停兩周，日期由1月29日至2月11日。

租車公司Hertz重購燃油車 另邊廂，外國租車公司Hertz最新走「回頭路」，擬將車隊中三分之一的電動車出售，重新購回傳統燃油汽車，涉及出售兩萬輛車。另公司預期，去年第四季的非現金支出達2.45億美元，主要為淨折舊費用逐漸增加。

回顧Hertz行政總裁謝爾（Stephen Scherr）去年10月曾表示，由於電動車的維修成本較其他車輛高，所以影響公司盈利，而當時電動車佔整體車隊11%。