油價彈３％ 投行仍估明年下試60美元

國際油價最新因美英等國襲擊也門胡塞武裝而上升之際，投行花旗卻「潑冷水」，降今、明兩年布蘭特期油預測。該行指，雖然近期紅海危機導致中東局勢進一步緊張，或會導致油價短期之內進一步上漲，但油市仍會出現供應過剩，所以將今年布蘭特期油價格預測下調一美元至74美元，明年預測則下調10美元至60美元。

減產方面，花旗料石油輸出國組織及盟國（OPEC+）將會在今年延續減產計劃，及至明年才開始縮減產量，估計屆時全球石油市場可能出現每日120萬桶的盈餘。

渣打銀行則估計，今年第一季石油供需平衡好過去年，油價或被低估至少10美元，料第二季布蘭特期油平均價格為每桶94美元，第三季為每桶98美元。

中企傳促沙特減運原油 紐約期油及布蘭特期油昨顯著做好，前者升3.79%，每桶報74.75美元；後者更重上80美元，升幅3.63%，每桶報80.23美元。然而，原油確有隱憂，據指有部分中國煉油商要求沙特阿拉伯減少2月原油供應量，而中國煉油商2月裝運量名義上約為3,850萬桶原油，略低於1月約4,000萬桶水平。

金價方面，雖然美國上月通脹高過市場預期，不過地緣政局緊張則令現貨金反覆靠穩，昨日升0.8%，每安士報2,045美元，分析認為，若金價在2,041美元見支持，將上望2,065.7美元。