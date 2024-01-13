道指曾跌178 貝萊德撐美股今年再漲12%

美國經濟表現穩健，為股市的升勢提供了堅實的支持。資產管理公司貝萊德全球固定收益投資總監Rick Rieder表示，今年內美股有望再升8至12%，到年底時標指或升穿5,300點。他又表示，經濟衰退不會很快到來，續看好大型科技股。

Rieder表示︰「我不認為會陷入經濟衰退，但目前增長確實在放緩。人們低估了美國經濟非凡的韌性，包括科技、服務等經濟領域。」他認為目前金融市場對經濟帶來的潛在風險有限，資產價格和利率還沒有上升到足以導致未來嚴重衰退的程度。

看好大型科企收入增長 他又透露，計劃今年和明年在個人投資組合中保持股票和債券的經典「60/40」平衡比例。就股市而言，他看好大型科技股強勁收入增長及健康的現金流，而且這些科企在人工智能（AI）和晶片領域的大量投資可能會帶來巨額回報。同時，投資者可以考慮將一些資金轉移到醫療保健和國防等更穩定的行業，因為這些股票的預期市盈率僅14至15倍，而且由於強勁的經濟環境，這些股票有望每年獲得10%的健康回報。

美股3大指數周五早段個別發展，道指曾跌178點，報37,532點；標指升22點，報4,802點；納指升73點，報15,043點。另外，美國去年12月的生產物價指數（PPI）按年升1.8%，增幅低過預期。

考慮到日前公布的通脹數據略有反彈，克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特表示，要在3月份的議息會議減息的話似乎為時尚早，直言「我們還有很多工作要做」，可能要把貨幣政策維持在緊縮水平一段時間。她還指出，除了實際的通脹數據外，民眾對通脹的預期亦是影響貨幣政策的因素之一。

聯合健康去季盈利升14% 企業消息方面，藍籌股聯合健康公布了上季度業績，期內收入按年增長14.06%至944.27億美元；純利增長14.57%至54.55億美元，主要反映強力的經營成本管理措施。聯合健康股價早段跌3.13%

另外，達美航空（Delta Air Lines）上季純利按年增長1.46倍，達到20.37億美元；期內收入按年增長5.86%至142.23億美元。

該公司行政總裁Ed Bastian表示，持續強勁的旅遊需求可能會提振今年的收益，預計今年全年經調整每股盈利介乎6至7美元，去年則為6.25美元。