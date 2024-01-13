美大行上季業績曳

摩通少賺15% 美銀現「雙降」 花旗轉虧 雖然去年底美股展現強勁升勢、金融市場整體表現也十分活躍，但華爾街大銀行於去年第四季的業績表現卻「後勁不繼」。經歷了數個季度的高速增長後，摩根大通上季純利按年倒退15.45%至93.07億美元；美國銀行則收入與純利雙雙下跌；花旗除了收入錄得倒退外，更是轉盈為虧！

作為全球最大的銀行，摩通截至去年12月底止一季收入達到385.74億美元，按年增長11.65%。然而，若撇除2023年初收購第一共和銀行所帶來的業務擴張，實際收入增幅只有7%，而純利跌幅亦會擴大至21%。根據業績公告，摩根於上季支付了29億美元的監管費用予聯邦存款保險公司（FDIC）。該項收費是在去年硅谷銀行（SVB）倒閉並引發一連串的銀行擠提及倒閉危機後，FDIC針對擁有大量未受保存款的銀行，對這些存款收取為期兩年的「特別評估費用」，以填補FDIC於SVB倒閉事件中的損失。

摩通行政總裁戴蒙又再度向監管部門開火，就收緊金融監管表達不滿，頗有馬雲於數年前批評中國監管部門的風範。

戴蒙直言︰「最近通過的一系列監管及立法提案，包括《巴塞爾協定三》，最終可能會對消費者、企業及市場造成嚴重傷害。我們希望監管機構能對政策做出必要的調整，好讓法規促進強大的金融體系，而非引發不良後果。」

摩通淨利息收入仍創新高 話雖如此，從分項業務數據來看，摩通依然是加息周期下的受惠者，上季淨利息收入（NII）達到240.51億美元，按年升19.11%，並創下歷史新高。戴蒙稱，有信心即使在利率及息差正常化之後，依然可然提供健康的回報。與此同時，一度沉寂的投資銀行業務亦見起色，相關收入按年增長13.46%，達到15.76億美元。摩通股價於周五早段曾升3.48%。

另邊廂，美國銀行上季收入倒退4.2%至103.29億美元，純利則下跌22.61%至27.68億美元。美銀上季亦因為FDIC的特別收費，支付了額外21億美元的稅前開支。

期內，美銀信貸損失撥備（PCL）按年大增48.83%至14.05億美元；相比之下，摩通PCL按年增幅只有20.71%，至約27.62億美元。根據費城聯儲銀行的一份研究，截至去年9月底止，美國信用卡還款逾期最少30日的比率升至3.2%，為10年新高；而僅支付最低還款額的比例亦升至逾一成，為2019年首季以來最高。

花旗重組業務 料裁兩萬人 另外，花旗上季收入按年跌3.14%至174.4億美元，淨虧損18.39億美元，主要受累於信貸成本上升，作為持續業務重組計劃的一部分，預計將裁員兩萬人。

儘管銀行業績表現平平，惟基金公司卻受惠於除中港以外的環球市場升勢，成為大贏家。資產管理公司貝萊德上季收入46.31億美元，按年升6.77%，純利亦增長9.21%至13.75億美元，資產管理規模按年大增16.45%至10萬億美元。貝萊德又宣布，以120億美元收購一家專注於基建投資的基金公司Global Infrastructure Partners，其中30億美元以現金支付，其餘則用換股方式支付。

摩根大通上季業績摘要 花旗上季錄得淨虧損逾18億美元。