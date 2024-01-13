絲絲講場：中國「交子千年」由北宋講起

中國係史上首個用紙幣嘅國家，熟讀中國歷史嘅朋友或者知道咩係「交子」，但未必醒起原來尋日，即係1月12日，係中國官方發行紙幣制度嘅1,000周年。

話說北宋初年，四川嗰邊有商家眼見鐵錢攜帶不便，設立咗「交子舖戶」，開出嘅兌換券叫做「交子」。之後政府指定16家富商發行「交子」（即係今日叫發鈔行啦），到咗1024年嘅1月12日，宋廷直情喺成都設立「交子務」，政府攞到發行權，叫「官交子」。

人民銀行前行長易綱話，宋朝商業發達，社會有好高嘅貨幣需求，而四川咁啱又係鐵錢區，就有上面運輸不便嘅問題，「交子」應運而生。北宋已經有專門制度管理「交子」嘅發行限額、維持足夠嘅準備金。南宋改叫「會子」，其後因為大量發行而不斷貶值，政府諗到條橋叫「稱提」——增加金屬貨幣供應，或者拋售專賣物資等去回籠「會子」，即係今日嘅公開市場操作，人行叫「正回購」。

所以易綱認為，「交子」係中國重要嘅金融創新，古人用紙幣嘅經驗可以總結出通脹預期、劣幣驅逐良幣、貨幣數量論、入市干預等等。

做過央行第一把手幾年嘅佢又話，中國自宋朝開始已經有好先進嘅制度維護貨幣信用，可惜一由政府發行，往往因為財政赤字、打仗、天災、官員腐敗等，淪落濫發同大幅貶值嘅宿命。

時代進化用數碼人幣 咁家陣中國唔用紙幣乜滯啦，人行數字貨幣研究所副所長狄剛日前就話，數碼人民幣試點已擴展到17個省市嘅26個地區，應用已經由個人消費，延伸到出糧、普惠貸款、綠色金融等企業應用，正持續拓闊應用範圍，不斷創新基於密碼的數碼人民幣生態應用體系。

余絲韻