比特幣ETF首日成交46億美元 灰度破紀錄

美國首批11隻加密貨幣比特幣（Bitcoin）現貨交易所買賣基金（ETF）開局強勁，首日成交達46億美元，而比特幣「大好友」伍德（Cathie Wood）再唱好比特幣，惟有金融機構表明不會在其平台提供有關產品。

伍德估幣價見150萬關 該批ETF美國周四掛牌，其中灰度（Grayscale）ETF成交約23億美元，創ETF有史以來最大的首日成交額，而貝萊德ETF成交額也超過10億美元。

雖然加密ETF發行，吸納更多投資者參與加密貨幣市場，但比特幣價格已出現回吐，昨日跌穿4.6萬美元關，一度低見45,634.3美元。伍德預料，最「牛」的情況下，2030年比特幣可升至150萬美元，即使在熊市之下，比特幣仍有望攀上25.85萬美元，是現時價格水平的逾5倍，基本情況則為68.28萬美元。

領航無意提供加密產品 值得留意的是，全球大型基金公司領航（Vanguard）表明，其平台無法購買比特幣現貨ETF，也無意發行Vanguard比特幣ETF或其他加密產品，因為這類產品不符合其專注股票、債券和現金等資產類別。

南韓金融監督委員會（FSC）亦警告，國內證券公司為在海外上市的比特幣現貨ETF提供經紀服務，可能違反當地法例，並將研究比特幣現貨ETF交易事項，監管機構正在準備加密資產規則。

另外，穩定幣USDC背後公司Circle已申請在美國上市，惟未有透露招股價、集資額等發行詳情。