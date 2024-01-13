中央救內房 促地方設房產融資機制
中央又出政策救內房。住建部及金融監管總局下發通知，要求市政府帶頭建立城市房地產融資協調機制，判斷房地產市場形勢及融資需求，協調解決房地產融資的困難和問題，綜合房地產項目的開發建設的情況，提出可給予融資支持的房地產項目名單，呈交金融機構，做好融資支持。
至於金融機構則要做好評估，對正常開工、抵押品夠、資產負債合理、還款來源有保障的項目，建立授信綠色通道，縮短審批期限，不要對暫時陷困但資金基本能夠平衡的項目「落雨收遮」，透過展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以支持。
廣東昨發表《關於促進民營經濟發展壯大進一步推動民營經濟高質量發展的實施意見》，提出多項措施支持民營經濟發展。其中之一，是推動民營企業參與重大戰略，支持民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）。
奧園獲准境外債重組
民企內房中國奧園(03883)昨日則公布，境外債務重組計劃獲法院批准，強調公司將繼續盡一切努力，促使其餘重組條件在合理可行的情況下盡快滿足，以使重組生效日期於最後截止日期或之前生效。
龍光集團(03380)則與部分美元境外優先票據持有人組成的債權人小組簽署附有條款的債權人支持協議。
同時昨日有多間內房公布去年銷售數據。富力地產(02777)去年全年總銷售收入約199.5億元（人民幣‧下同），跌48.08%，對應銷售面積約134.48萬方米，跌52.83%。單計上月總銷售收入約11.7億元，按年跌42.64%；對應銷售面積約7萬方米，按年減少54.39%。
遠洋去年銷售挫五成
遠洋集團(03377)全年累計協議銷售亦按年倒退49.61%至505.3億元；累計協議銷售樓面面積約428.89萬方米，按年跌30.3%；12月協議銷售額為29.8億元；協議銷售樓面面積為33.76萬方米。
新城發展(01030)去年累計合約銷售金額約759.83億元，按年跌34.52%；累計銷售面積按年少18.69%至968.78萬方米；12月實現合約銷售金額約47.56億元，合約銷售面積約66.04萬方米。
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