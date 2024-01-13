中央救內房 促地方設房產融資機制

中央又出政策救內房。住建部及金融監管總局下發通知，要求市政府帶頭建立城市房地產融資協調機制，判斷房地產市場形勢及融資需求，協調解決房地產融資的困難和問題，綜合房地產項目的開發建設的情況，提出可給予融資支持的房地產項目名單，呈交金融機構，做好融資支持。