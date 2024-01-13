日股重奪亞洲市值一哥

滬綜指倒跌 遭日經再漲1.5%拋離 港股市值被印度股市爬頭後不久，上海股市作為亞洲「一哥」的寶座又被東京奪去。日經平均指數周四突破35,000點後已經實現重奪桂冠，周五再漲1.5%，收報35,577點，連日刷新1990年，即泡沫經濟爆破並陷入「迷失年代」後的高位，滬綜指則受累中國通縮陰霾倒跌0.16%，收報2,881點，東京股市與上海股市的距離再被拉遠。

東京證券交易所2022年4月起按流動性、企業管治等準則把上市公司劃歸主要市場（Prime）、標準市場（Standard）及成長市場（Growth）。日媒指，3板的總市值周四達917萬億日圓（約49.4萬億港元），漲1.5%（日經指數升1.77%），折合約6.32萬億美元，以約500億美元之差反超前上海。

該報道並無詳述如何得出滬股市值周四折合6.27萬億美元。上交所公布的主板A股加科創板總市值為44.86萬億元（人民幣‧下同），若按中間價計算，折合約6.31萬億美元，差別沒那麼大，改用日圓兌人民幣中間價，東京僅高上海約69億元，而且加上深圳和香港，中資股市值仍高於日股。

北證指數瀉逾6% 高位腰斬 然而，A股周五反覆下跌，滬綜指早段曾漲0.6%，高見2,904點，可惜高位缺乏承接，尾段曾倒跌0.26%，低見2,878點，市值被東京拋離的幅度會更明顯。深成指9,000點關得而復失，以接近即市低位的8,996點收市，跌0.64%；深圳創業板指數亦以接近全日低位的1,761點收市，跌0.91%。

北京證券交易所更是慘不忍睹，北證50指數昨日暴瀉6.42%，收市報930點，去年11月爆升浪潮迄今已經蒸發近半。該所下周一會開始買賣企業債券。

諷刺的是，日經指數昨日最大推手，正是中國消費市道不振下依然風生水起的迅銷。該企周四披露，去年11月底止季度的內地UNIQLO同店銷售按年增長約20%，股價昨飆6.34%，貢獻231點漲幅。

正當內地通脹壓力持續，市傳日本央行不會調低今年4月起下兩個財年的日本經濟增長預測，撇除新鮮食品及能源的「雙核心通脹」預測也會維持在1.9%，即接近該行的2%目標。消息指，日本「消費維持有力，愈來愈有信心工資不但會繼續增長，且範圍會更廣」。

上月中國股票走資265億 不管如何，現時內地股市可謂「乾塘」，滬深兩市昨日總成交額僅約6,766億元。國際金融協會（IIF）數據則顯示，上月中國股票錄得外資淨流出34億美元（約265.2億港元），跟新興股市整體淨吸資111億美元南轅北轍，預料中國面對的地緣政治風險升溫會令中國資產今年繼續「斯人獨憔悴」。滬深股通昨錄外資淨賣出30.31億元，本年首9個交易日累計淨賣出79.62億元。

中國證監會昨稱，正制訂方案去「解決資本市場中長期資金供給不足、各類專業機構投資者投資行為長期性和穩定性不強等問題」，並會與交易所合力管控好新股上市，「從源頭提升上市公司質量」。

東京股市市值相隔3年半反超上海