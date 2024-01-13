東亞跨境個人理財業務增長佳

李民橋指出，集團注重大灣區發展，在大灣區「9+2」城市設有據點，希望除了在企業銀行方面，新興行業亦可以在大灣區分一杯羹。集團在前海的大廈開幕後，會成為大灣區的業務樞紐，可以促進集團內部協同效應和聯動，計劃在區內加強發展企業銀行、財富管理和新興行業業務，以及加強與初創企業在金融科技方面的合作。

冀加強與初創企業合作 前海東亞銀行大廈設有BEAST，即東亞銀行（BEA）與初創企業（ST）的金融發展平台，為初創企業提供金融科技的解決方案，據悉目前已經有3間香港初創企業進駐。李民橋稱，BEAST在港已經成立一年多，與60多個初創企業合作超過110個概念，當中30個已經在實行當中，包括如何用人工智能去提供更個人化銀行服務，把BEAST拓展至前海後，希望可以與更多深圳及其他大灣區初創企業合作，推出更多實惠的解決方案。

另一聯席行政總裁李民斌則預計，今年內地業務將穩中有進，雖然房地產問題仍會一定程度為資產質素帶來壓力，但銀行的資本仍然充裕，認為情況可控；隨着大灣區居民財富增長，財富管理需求亦日益增加，故認為跨境理財通開通後，區內居民對環球投資產品的興趣亦增加。