恒指跌兩周 天津建發押後上市

港股昨日又再跌，恒生指數挫57點，全周失290點或1.76%，連跌兩周。今年9個交易日中，除了周四錄得升幅外，餘下8個交易日均見紅，累計挫802點或4.7%，連帶新股市場出現「第一滴血」。

恒生指數昨日低開85點後，跌幅曾擴大至116點，其後轉升最多91點，惟後繼無力，最終收市報16,244點，跌0.35%。國企指數收報5,481點，跌12點或0.23%；科技指數收報3,470點，跌32點或0.92%。全日成交只有696.1億元，按日縮減25.76%；「北水」轉淨流入14.68億元。

管理31億美元基金的Federated Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund主管Jonathan Pines，接受外媒訪問時表示，騰訊現時的估值非常便宜，重新將其納入投資組合，坦言中國不是現時大部分人投資首選市場，但認為現時超便宜估值和低配置的組合，超過當地的風險。

值得留意的是，有外媒報道指，面對本港地產市場前景不確定性增加，大部分銀行都縮減現有借貸額度，或要求發展商增加抵押品，有主要銀行已經停止向槓桿率較高或財政較弱的香港地產商提供借貸，迫使地產商轉向私人信貸市場尋求融資。