內地2023出口挫4.6% 今年恐再下滑

中國去年12月外貿數據勝預期，以美元計價的出口按年增長2.3%，較前月進一步改善，且連升兩個月。不過，全年計，出口跌4.6%，是2016年以來首次。

海關總署公布，以美元計，去年12月出口升2.3%，進口升0.2%，兩者均優於預期，同月貿易順差753.4億元。全年進出口總值按年跌5%至5.94萬億美元，其中，出口3.38萬億美元；進口2.56萬億美元，跌5.5%；貿易順差8,232.2億美元。

紅海危機添貿易不明朗 海關總署副署長王令浚承認，目前外部需求仍低迷，貿易保護主義、地緣政治衝突不斷加劇，還指出最近紅海航運通道受阻等因素，都對貿易活動形成干擾。惟他引述當局近期對重點進出口企業的調查結果顯示，超過四分之三的企業預計今年進出口持平或增長，有信心及有條件推動今年外貿繼續向好發展，重申外貿發展的有利條件多於不利因素。

另外，海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良昨日回應有關紅海衝突對中國外貿影響時，稱目前水域的正常通行受到了一些影響，給航路通暢、國際貿易、企業利益都增加了不穩定、不確定性因素，當局目前持續保持關注。

不過，券商野村坦言對今年內地出口表現保持審慎，估計今年仍錄負增長1.5%。理據除了環球經濟疲軟，包括美國及歐元區今年陷入衰退，日本經濟增速亦料告急速放緩，中國對俄羅斯出口基數較高亦成為一大阻力。再者，中國電動車、電池和太陽能板出口激增可能引發貿易摩擦加劇，比如去年9月歐盟正式對中國電動車發起反補貼調查後，試圖保護其製造商後，中國隨即「還拖」對法國進口的白蘭地進行調查。

華汽車外銷額量狂飆 值得留意的是，去年內地出口汽車522.1萬輛，按年激增57.4%；涉及出口金額亦大增69%至1,016.12億美元。當局昨日並交代，去年內地出口電動車177.3萬輛，按年增67.1%。