華連續3個月陷通縮 14年首見

上月新貸社融遜色 寄望今季降準減息 最新出爐的內地通脹及金融數據皆反映內部需求不足！雖然內地上月居民消費價格指數（CPI）略為改善，但按年仍跌0.3%，連續3個月陷入通縮之餘，創出2009年之後最長頹勢，去年拉勻計消費通脹率為0.2%，更遠低於3%左右的官方目標。市場預計今年低通脹環境持續，加之上月新增貸款差過預期，當局需減息及降準提振經濟的呼聲隨之高漲。

生產物價跌2.7% 已改善 國家統計局數據顯示，內地去年12月的CPI按年跌幅較11月收窄0.2個百分點，主要是「受寒流天氣及節前消費需求增加等因素影響」。當中，月內食品價格按年跌3.7%，較前一個月收窄0.5個百分點；非食品價格按年漲幅略擴0.1個百分點至0.5%。若按月計，上月CPI則由前一個月跌0.5%，轉升0.1%，主要是食品價格轉升0.9%。剔除波動較大的能源和食品價格，上月核心消費通脹按年漲幅維持在0.6%。

由於國際油價繼續下行及國內外需求疲軟，去年12月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌2.7%，降幅較11月收窄0.3個百分點，但跌浪已持續一年。按月計，PPI下降0.3%，降幅與上月相同。全年計，PPI按年下降3%。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，由於價格壓力持續存在，企業不斷降低售價，工人亦正在削減工資要求，直言中國需要採取大膽行動來打破通貨緊縮周期，否則恐陷入惡性循環。

野村估今年CPI僅升0.6% 野村證券引述高頻數據，預計今個月CPI按年仍跌，且跌幅擴至0.8%，但主要是去年與今年農曆新年假期時間有別，全年CPI則料維持在0.6%的低位。至於大華銀行暫維持內地CPI全年升1.7%及PPI升0.1%的預測，坦言仍存下行風險。

中國人民銀行昨日公布，去年12月新增貸款1.17萬億元（人民幣‧下同），遜於市場預期的1.35萬億元。同月社會融資規模增量為1.94萬元，按年多6,169億元，同樣差過市場預期的2.2萬億元。全年計，去年新增貸款22.75萬億元，按年多1.31萬億元。

政府發債撐起去年社融 另外，全年社會融資規模增量累計為35.59萬億元，比上年多3.41萬億元，須注意的是，政府公債淨融資按年多2.48萬億元。

市場現時預測內地下周一將出手把一年期中期借貸便利（MLF）利率下調0.1厘至2.4厘，並可能在季內降低銀行存款準備金率（RRR）。人行貨幣政策司司長鄒瀾較早前表示，將綜合運用公開市場操作、中期借貸便利、再貸款再貼現、準備金等基礎貨幣投放工具，為社會融資規模及貨幣信貸合理增長提供有力支持。

內地消費物價按年變化 工業生產物價維持弱勢