專家樓評：港P息加幅歷年最溫和

美國聯儲局在去年12月的議息會議決定維持利率不變，市場普遍相信這輪加息周期已結束。

回顧美國是次加息周期自2022年3月中啟動，以打擊逾40年新高的通脹作為主要目標下，同步以行動將過往十多年的超寬鬆貨幣政策扭轉及領向利率正常化，因此2022年美國猛烈加息共7次累達4.25厘，去年加息步伐放緩，加息共4次合計達一厘。

香港2022年上半年在銀行體系結餘處於逾3,000億元高度充裕水平下，銀行同業拆息上升步伐明顯落後於美息。

在加息周期歷程下，隨着美息持續上升、港美息差拉闊，下半年銀行體系結餘逐步下跌，拆息亦逐步回升，遂令銀行於當年9月啟動上調最優惠利率（P），2022年銀行加P共3次累達0.625厘，去年銀行加P兩次共達0.25厘。

本輪累計上調0.875厘 總結在這輪加息周期，美國共加息11次累計達5.25厘，本港P息則上調共5次累達0.875厘，若以是次整個加息周期已見頂計，P息加幅屬歷年最溫和。

中原按揭董事總經理 王美鳳