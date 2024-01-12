行業剖析：華新能源發展提速助減碳

去年底內地受寒潮天氣影響，用電負荷不斷攀升，國家發改委表示全國用電用氣需求處於歷史高位，而各地亦多措並舉提升能源保障，並加快建設電源電網項目、加強電力跨區統籌調配。中電聯資料顯示，截至去年10月底，內地全國的非化石能源發電裝機佔總裝機容量比重達到51.9%，並預計去年底佔總裝機容量比重上升至53.5%。

自「十四五」（第14個5年計劃）以來，內地的風電、太陽能發電年均新增裝機已連續3年保持一億千瓦以上，較「十三五」期間高出53.6%。國家能源局的數據顯示，去年首11個月的全國累計發電裝機容量按年增加13.6%至28.5億千瓦，其中太陽能發電裝機容量按年上升49.9%至5.6億千瓦，佔比為19.7%，風電裝機容量按年增加17.6%至4.1億千瓦，佔比為14.4%。

太陽能風電續加大投資 去年首11個月，全國主要發電企業電源工程完成投資按年上升39.6%至7,713億元（人民幣‧下同），其中太陽能及風力發電的電源工程完成投資分別按年增加60.5%及33.7%，達3,209億元及2,020億元，反映太陽能及風電已佔電源總投資比重的67.8%。

去年中美雙方同意加強合作應對氣候危機，並努力爭取到2030年全球可再生能源裝機增至3倍，充分加快兩國可再生能源部署，以加快煤油氣發電替代。而雙方同意深化工業、建築、交通和設備等重點領域節能降碳政策交流，並推動地方政府、企業和其他相關方面積極參與合作。

各國須降低煤炭消耗量 內地及美國為全球最大的溫室氣體排放國家，兩國若能制訂目標，加快發展可再生能源，將對全球氣候危機帶來重要幫助。不過，國際能源機構（IEA）表示，去年受新興及發展中國家的強勁需求帶動，令全球煤炭需求或按年增加1.4%至85億公噸，創紀錄新高，其中內地需求因水力發電降低而對煤炭需求增加5%，印度需求增8%，歐美需求減少約兩成。另外，IEA預計到2026年，可再生能源發電量將可令煤炭使用減少2.3%，但全球煤炭消耗仍將遠高於80億公噸，因此燃煤使用必須加快下降。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）