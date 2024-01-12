板塊分析：AI大時代帶領產業變革

現今科技及新經濟日益發展，智能設備已成為人們日常所需，人工智能（AI）、互聯網及大數據等新技術相關消費具廣闊發展空間。中國工業和信息化部近期對外表示，AI是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術，在生產領域的應用是大模型技術的側重點，要以AI和製造業深度融合為主線、智能製造為主攻方向、場景應用為牽引，營造創新生態，高水平賦能新型工業化，表明政策面亦高度鼓勵相關領域發展。隨着AI的發展，互聯網及AI設備迎來變革，有望為市場帶來新活力。

科企積極布局AI PC 近日美國舉辦的國際消費電子展（CES），AI產品備受關注。聯想集團( 00992 )推出逾10款AI個人電腦（PC），包括全球第一台可無縫切換筆記本電腦和平板電腦兩種模式的ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid，為未來智能設備體驗帶來想像。

英特爾（Intel）亦推出符合面向內地市場的AI晶片，計劃在2025年前為超過一億部PC賦予AI特性，並預測未來4年內AI PC將佔據80%的市場份額。另據群智諮詢估計，今年AI PC出貨量將達到1,300萬部，PC市場滲透率達到7%，2025年滲透率逼近30%。

目前全球多家廠商已積極布局AI PC領域，聯想、華碩等搶先推出AI PC產品，惠普及戴爾等外資企業隨後。隨着市場需求回暖及去庫存化，PC市場調整基本完成，有望持續復甦。市場研究機構Canalys報告指，在今年出貨的PC中，AI PC佔比將會接近20%，預計AI PC佔比將於2027年迅速增長至60%以上。

業界瞄準換機潮商機 AI PC具備邊緣算力，可提供更智能化和高效的計算體驗，能夠幫助用戶更高效的處理更複雜的任務和數據，並具有更好的自主學習和決策能力，及提供更智能的交互體驗。對於需要處理大規模數據、進行機器學習和深度學習任務，以及進行智能化分析和決策的用戶而言，AI PC是一種強大的工具。

今年是AI PC發展的元年，料成未來半導體企業的新競爭賽道，產業鏈上下游或有較大變革。相信在高速增長的算力需求推動下，AI PC的發展有望刺激PC換機潮，相關業務具發展空間，內地PC企業在相關領域領先且具政策支持，不妨關注。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）