將廣車位5年貶值34%

樓市不穩，連帶向來求過於供的車位都要蝕讓。將軍澳廣場有車位以逾143萬元沽出，物業逾5年帳貶約34.6%。

利嘉閣蔡庭勇稱，上述為項目的B1層雙號車位，售價143.8萬元。據悉，原業主於2018年以約220萬元買入車位，現帳面損失約76.2萬元。

蔡氏指，該項目新買家為投資客，留意到車位的投資價值，參考該屋苑車位比例後，加上單邊車位難求，而眼見目前銀行定期利息下調，與其長期將資金放在銀行，倒不如用來買車位投資。若以現時車位月租成交約4,000元計算，估計租金回報約3.3厘。現時該屋苑約有10個車位放盤，入場費約150萬元。

資料顯示，將軍澳廣場已錄多宗車位蝕賣個案，其中B1層另一個雙號車位，本月以約145萬元登記售出，原業主於2019年以約210萬元購入，現時帳面蝕約65萬元，貶幅約31%。

柴灣舖10年蝕百萬 另方面，柴灣金源洋樓商場一樓雙號舖，建築面積約300方呎，以約110萬元登記易手。該舖原業主於2014年以約212萬元買入，持貨近10年帳面大幅蝕讓約102萬元或約48.1%。此外，有消息指，旺角花園街利安大廈部分地舖連一樓以約5,000萬元易手。