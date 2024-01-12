浪翠園冧價22%慘絕指標盤

2023年樓價倒跌收場，有代理行統計逾百個大型屋苑，多達七成半呎價錄得跌幅，深井浪翠園成為跌價之最，調整呎價全年勁挫約22.7%，跌至去年底約9,226元。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，選取117個城市領先指數大型成分屋苑，去年有88個屋苑實用調整呎價報跌，佔比約75.2%。以4個主要地區作統計，新界西跌幅超過一成的屋苑佔比達34.8%最高，並以上述項目走勢最弱。

港運城每呎萬六 挫18% 港島區呎價跌幅達雙位數的屋苑比例亦有約33.3%，期內表現最遜色為北角港運城，平均調整呎價按年大減約18.6%，去年底報約16,041元。

至於九龍區及新界東跌勢最急屋苑，分別為牛頭角淘大花園及沙田河畔花園，該兩個屋苑調整呎價按年下挫約16%及約15.2%，跌至約11,510元及約13,429元。

若單計主要大型屋苑，以天水圍嘉湖山莊呎價按年跌約12%最多，其餘跌幅均少於一成，包括鰂魚涌太古城、荔枝角美孚新邨及沙田第一城等。

2023年各區調整呎價跌幅最大屋苑