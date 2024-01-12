二手蝕讓破紀錄

全年1540宗 將軍澳屯門重災 樓價高位急挫，近年入市買家都成「跌市苦主」。綜合市場資料，上月全月帳面貶值的二手轉讓再升到至少180宗，去年全年共有至少1,540宗同類個案，屬有紀錄以來高位。其中，將軍澳及屯門淪「重災區」，佔整體蝕本成交近四分之一。業界人士料，上半年樓價繼續向下，蝕讓潮有機會進一步擴大。

本報統計顯示，去年12月貶值成交繼續增加，按月再多近10%，已連升3個月，上月蒸發樓價金額共逾3.1億元。而期內佔近一成屬2021年或以後入市的沽貨個案，同類比例按月再增約3個百分點，全月最高貶值幅度約40%。

損手成交蒸發22億 回顧去年全年出現的貶值成交，涉及樓價蒸發金額近22億元，另外，當中約10宗貶幅高逾40%，其中，西營盤瑧蓺一個高層銀主盤，去年8月售490萬元，約5年帳面貶值約52%，為最大樓價跌幅。

去年貶值個案中，約75%為2018年或以後入市，即持貨約5年或以內即沽貨的跌價成交，反映賣樓損手多為近年高位入市的業主。不過，個別持貨較長的都要蝕賣，大埔比華利山別墅萊茵道單號屋，去年10月以1,469.8萬元成交，持貨約16年帳面仍要蝕近11%，為持貨年期最長個案。

分區方面，將軍澳出現至少192宗同類損手個案最多，佔50%來自日出康城二手樓，LP6出現至少22宗。其次，屯門有至少185宗，元朗都有至少134宗。市區方面，長沙灣及何文田各錄逾50宗較顯著，單是何文田皓畋有至少31宗。

啟德1號傳7年輸70萬 事實上，龐大新供應令樓價受壓，不少半新盤集中地區，二手業主只有「捱打」。啟德二手屋苑去年錄逾30宗帳面低於購入價成交，踏入2024年該區已錄3宗損手轉讓，市場消息透露，啟德1號（II）的3座中層H室，實用面積約375方呎，市傳成交價625萬元，呎價低見約16,667元，約7年帳面蝕逾70萬元。

至於過往樓價最硬淨的10大藍籌屋苑，去年全部「見紅」。荔枝角美孚新邨更錄最多約36宗，貶值幅度最高近30%，其次是沙田第一城出現至少22宗，港島指標鰂魚涌太古城也有至少13宗。

第一城兩房僅賣362萬 上車盤樓價近日繼續「尋底」，做價曾高逾「6球」的沙田第一城兩房單位大冧價。中原伍錦基表示，屋苑41座低層G室，實用面積約304方呎，去年10月以約430萬元放售，終減價至約362萬元成交，創屋苑逾3年低價，呎價約11,908元，較上月同類成交價再跌約11.3%。

後市仍有隱憂，世邦魏理仕最新香港住宅物業市場報告預計，今年上半年息口將維持高位，繼續窒礙住屋需求。該行香港估值及諮詢服務部資深董事郭偉恩表示，樓市交投量或會在減息下才有所增加，而去年第四季成交量偏低，情況或會延續至今季，上半年樓價料將繼續向下，但跌幅較去年下半年為小。

去年二手市場貶值成交宗數