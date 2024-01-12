會地料今年最少推5盤 康城12期望本季登場

發展商着手籌備全年銷售部署。會德豐地產計劃今年推售最少5至6個項目，涉及單位逾2,200伙。當中，規模最大的將軍澳日出康城12期項目，兩期共提供1,335伙，有望於首季登場。

會地副主席兼常務董事黃光耀表示，部署年內推售的項目以市區盤為主，灣仔春園街項目提供88伙，預計農曆新年後推出。今年中有機會推售與其他發展商合作的啟德承豐道19號項目第1期，涉及361伙。至於第三季，會安排發售山頂種植道1號其中5座洋房。而黃竹坑站港島南岸第6期項目第1期，涉約463伙，有機會年底推出市場。

去年沽1038戶 回顧去年，集團旗下住宅單位累計售出1,038伙，總成交金額約161億元，金額按年升近七成。其中，與其他發展商合作的西南九龍維港滙沽出265伙，涉及約60億元。集團目前有逾600萬方呎的土地儲備，足夠未來5至6年發展。

他認為，市場憧憬美國減息，增強首次置業人士入市意欲，加上政府的減辣措施推動下，對今年樓市走勢正面樂觀，保守估計今年樓價有約5至8%升幅。

同系啟德GRANDE MONACO昨錄一宗終止交易個案，涉及單位最新已增加折扣，安排於下周一重售。單位為1B座26樓B室兩房戶，實用面積501方呎，原在2021年2月以1,236.2萬元售出，當時呎價約25,214元。項目已修改價單，為該單位增設共1.5%的「季節限定置業有賞優惠」及「啟德優尚生活優惠」，另有最高9%提前成交回贈，以先到先得重售。