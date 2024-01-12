新盤405伙周末搶客

薈鳴收1160票 超購逾6倍 專才佔一成 新盤焦點集中在市區，本周六及周日有至少8個市區項目合共發售405伙，迎來今年首場新盤搶客戰。其中，作為2024年頭炮新盤的宏安地產( 01243 )黃大仙薈鳴，明日首輪以價單形式發售165伙，經過6日收票期，最終收到1,160張入票，超額認購逾6倍。

該公司執行董事程德韻表示，該盤明日將發售的單位包括5伙開放式戶，96伙一房戶及64伙兩房戶，折實價338.8萬至744.5萬元，折實呎價14,251至19,970元，折實平均呎價約16,622元。當中有53伙折實價低於400萬元。按折實價計，該批單位市值約7.8億元。

YOHO WEST沽兩單位 該公司營業及市務高級經理陳永盟稱，經初步分析，入票人士中佔近一成屬內地專才，另外近五成屬東九龍同區居民。項目將視乎首輪銷情，不排除即日加推單位。

其他將於周六及周日銷售的項目以餘貨為主，包括油塘親海駅，香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，長沙灣曉柏峰及啟德海灣第1期等。