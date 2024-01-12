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●香港科技探索(01137)公布今年業務目標，HKTVmall全年訂單總商品交易額（GMV）約87億至91億元，增長5至9.8%，另多媒體廣告收入約1.43億元，綜合毛利率及佣金約22至22.5%；至於街市即日餸的業務目標乃GMV約2億至2.6億元，增98.6至157.3%。
●惠理集團(00806)預期截至去年底止年度賺約2,300萬元，較2022年度蝕5.44億元轉虧為盈；核心業務的經營虧損預計將減少至約3,500萬元，而2022年度則為虧損6,900萬元。
●巨騰國際(03336)料截至去年底止年度蝕約2.5億至3億元，較2022年度賺約1.72億元由盈轉虧。
●晨訊科技(02000)上月收入6,690萬元，按月增86.7%，其中主營業務之收入6,320萬元，增96.3%；非主營業務之收入370萬元，增1.7%。然而，全年計，公司收入跌15.3%至5.4億元。
●中銀航空租賃(02588)表示，去年公司執行的交易數量創下歷史新高，其中包括142項租賃承諾，為公司成立以來的年度最高水平；公司承諾購買95架飛機，已接收65架；收款率連續第二年超過100%，飛機利用率由2022年的96%提高至99%。
●日本汽車進口協會公布，去年進口22,890輛外國車廠的純電動車，按年大升59.6%，並首度超過兩萬輛，主要由Tesla、比亞迪(01211)及平治等帶動整體銷量上升。另去年包括汽油車等在內的進口車總銷量按年增2.5%至24.83萬輛。
●綠地香港(00337)去年合約銷售約為183.61億元人民幣，按年升16.8%。
●重慶銀行(01963)執行董事兼董事長林軍辭任，昨起生效；並宣布同日委任該行黨委書記楊秀明為執行董事。
●農曆新年將至，租客加快落實租樓決定，中原范德輝稱，青衣區本月暫錄約23宗租賃成交，較上月同期增約兩成。區內夾屋宏福花園1座高層B室海景兩房戶，實用面積約598方呎，以每月1.85萬元放租，舊租客交鎖匙後，相隔數小時即有新租客上門睇樓，議價後以約1.82萬元承租，呎租約30.4元。
●美聯指，綜合該行及土地註冊處資料，去年第四季已知的內部轉讓住宅註冊個案共約973宗，比去年第三季約1,182宗，按季減少約17.7%，創一年新低。去年10月底辣招稅率減半後，有機會令「甩名」個案減少，令內部轉讓個案跌幅顯著。
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