●農曆新年將至，租客加快落實租樓決定，中原范德輝稱，青衣區本月暫錄約23宗租賃成交，較上月同期增約兩成。區內夾屋宏福花園1座高層B室海景兩房戶，實用面積約598方呎，以每月1.85萬元放租，舊租客交鎖匙後，相隔數小時即有新租客上門睇樓，議價後以約1.82萬元承租，呎租約30.4元。