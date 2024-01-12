股壇MasterMind：本港地產股反彈 博得過？
內地股市回穩帶動下，港股昨終於結束7連跌，並迎來2024年首次升市，升勢能否延續下去？當中本地地產股跟隨大市向上，但滙豐研究唱淡香港寫字樓市場，指寫字樓空置率升至約20年高，相關股份升勢會否曇花一現？
展望恒指衝3萬點
訊匯證券行政總裁沈振盈昨於《東網財經》直播節目「股壇MasterMind」表示，在未有新利好消息下，港股突然反彈，背後或純粹挾倉，但亦有可能代表後市真轉勢，要留意今日會否打回原形，若能保持升勢，則睇好後市。對於大行花旗調低今年底恒指目標，由原先的23,000點降至19,800點，大師認為不用理會，他展望恒指今年升上3萬點，4萬點則是最樂觀情景。
本地地產股明顯有買盤支持，大師認為相關股份跌得多而出現反彈很正常，但該板塊最不宜沾手，住宅市道、租務市場、辦公室空置率等，都反映「樓市已經玩完」，基本上未來3、5年，本地地產股無運行，即使反彈10%，其他更優質股票可能已彈40%，不宜寄予厚望。
被問到對領展(00823)的看法，大師指從收息股角度看，其股息率並不特別高，不吸引，加上目前業務以物業發展為主，前景欠佳，租金收入隨時因大環境轉差而下跌，所以同樣不看好。
想睇沈大師分析足本版，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」節目片段。
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