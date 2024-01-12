股壇MasterMind：本港地產股反彈 博得過？

內地股市回穩帶動下，港股昨終於結束7連跌，並迎來2024年首次升市，升勢能否延續下去？當中本地地產股跟隨大市向上，但滙豐研究唱淡香港寫字樓市場，指寫字樓空置率升至約20年高，相關股份升勢會否曇花一現？

展望恒指衝3萬點

訊匯證券行政總裁沈振盈昨於《東網財經》直播節目「股壇MasterMind」表示，在未有新利好消息下，港股突然反彈，背後或純粹挾倉，但亦有可能代表後市真轉勢，要留意今日會否打回原形，若能保持升勢，則睇好後市。對於大行花旗調低今年底恒指目標，由原先的23,000點降至19,800點，大師認為不用理會，他展望恒指今年升上3萬點，4萬點則是最樂觀情景。