市場分析：行業踏入銷售旺季 有望提速增長

內媒引述五糧液董事長曾從欽上月於廠商共建共享大會上稱，將全力推動渠道利潤提升，擇機適度調整8代五糧液的出廠價，同時適當縮減投放量。

五糧液簽訂新合約 今年以來，白酒行業處於新一輪調整期，庫存高企、動銷不暢，以及價格倒掛，成為行業較為普遍的問題。據報五糧液上月開始簽訂新年度合約。其中，經銷商計劃第8代五糧液合約量縮減20%，今年1月25日前執行每瓶969元的價格，與往年一致；1月25日之前回款比例不超過全年合約量60%比例。

另一方面，數據顯示，上月中旬全國白酒價格指數按月上漲0.19%。中銀證券表示，展望今年在存量競爭的行業背景下，優選抗風險能力和渠道掌控能力較強的龍頭酒企，以及省級龍頭企業。國海證券指出，今年春節，白酒行業有望在低基數上實現較快增長。

從長期來看，白酒行業成長邏輯不變，價位升級和分化仍然是主旋律，穩健經營的公司能夠穿越周期。

估值回落至10年低 國信證券則認為，白酒行業估值已經回落至近10年低位，目前白酒基本面正在持續修復中，但是市場對白酒長期增速預期已低至冰點，估值也回落至前期低位，故板塊已經具備上漲基礎，對於白酒板塊可適度樂觀，主要是如今白酒板塊基本面黑暗時刻已過，後續隨着宏觀刺激政策的落地，行業庫存周期有望加速見底，價格周期有望迎來向上拐點。

瀘州中國白酒商品批發價格指數辦公室發布的全國白酒價格調查資料顯示，上月中旬全國白酒價格總數為100.19，按月上漲0.19%。從分類指數看，名酒價格指數為100.02，按月上漲0.02%；地方酒價格指數為100.64，按月上漲0.64%；基酒價格指數為100，保持穩定。