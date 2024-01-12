白酒業變招突圍「醉」醒

內地去年經濟增長減慢，且房地產市場債務問題不斷發酵，以及A股市場不振，資產升值所帶來的財富效應消失，消費市道相對淡靜，商務開銷亦大減，故就連白酒銷情亦受拖累，去年白酒股股價普遍向下，行業巨企得靠革新業務來維持增長。

內地白酒龍頭企業貴州茅台去年10月帶頭加價，並積極拓展多元跨界產品發展，如茅台雪糕、茅台酒心朱古力及醬香拿鐵，上月底舉行的2024年度市場工作會上，集團高管透露預計去年實現營收按年增20%至1,639億元（人民幣‧下同），利潤將首超千億元，不失龍頭企業風範！下月就是春節，又進入白酒的銷售旺季，且看今年白酒股能否開個好頭，讓股民「一醉解千愁」！

茅台靠加價跨界保利潤增長 應對消費市道不振，貴州茅台去年的策略，是靠直營、放量、漲價和跨界，來維持利潤增長。去年10月底，貴州茅台宣布，去年11月起上調公司53%vol貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格，平均上調幅度約為20%。此次調整不涉及公司產品的市場指導價格，並指此價格調整將對公司經營績效產生一定影響。

據了解，茅台上一次加價要追溯至2018年1月1日，當時茅台酒的出廠價格提高至每瓶969元，官方市場指導價為每瓶1,499元。經粗略測算，此次調整後，出廠價格每瓶約1,169元。由於需求大於供應，導致飛天茅台的價格出現雙軌，真實的市價遠比廠商建議零售價溢價太多。作為產業標桿，茅台此次漲價有利於提振低迷的產業信心，合理的漲價預期也會刺激和推動相關消費增長。

酒心朱古力醬香拿鐵大賣 除本業酒品外，近年跨界產品亦屢創亮眼成績，茅台雪糕、茅台酒心朱古力及醬香拿鐵，合計實現營收約4.3億元，按年增長約50%。其中，茅台酒心朱古力銷售近20噸，醬香拿鐵銷售約4,000萬杯，此舉更成功改變白酒的「老餅」形象，開拓新的年輕消費客源。

涉足銀行保險新能源範疇 不說不知，原來茅台都有不少食品飲料以外的業務，涉及銀行、保險、新能源、機場建設及酒店等範疇，如貴州茅台持有貴州銀行股份為12%，而茅台於貴州銀行有逾百億元存款規模；另旗下金融資產還有茅台（上海）融資租賃，另茅台持有華貴人壽33%權益。