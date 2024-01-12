韓央行聲明刪加息字眼 幣策望轉鬆

南韓央行連續第8次會議維持利率不變，政策利率保持在3.5厘，符合市場預期。值得留意的是，該央行在聲明中刪除在監控通脹趨勢之際「研判進一步調高基本利率的必要性」的文字，暗示立場轉趨中性，甚或今年內可望轉向寬鬆。

南韓去年12月通脹率連續第二個月回落至3.2%，估計至今年底或2025年會降至2%目標。分析預計，央行在今年第三季開始減息，較市場10月預測推遲一季。

航空客運恢復疫前八成 其他經濟數據方面，南韓1月首10日出口按年增11.2%；進口按年減8.3%。另韓媒引述南韓國土交通部發布的航空統計數據顯示，去年該國國內線和國際線的旅客運輸總量再次突破一億大關，達到1.005億多人次，已恢復到2019年的81.5%水平。

具體上，國內線客運量為3,219萬人次，相當於2019年的97.6%；國際線客運量為6,832萬人次，恢復到2019年的75.6%。鑑於受疫情的影響，2020至2022年期間的年度客運量不及2019年一半。

按各國航線來看，去年日本線客運量恢復率以102.8%居首，為1,938萬人次，較2019年增加50萬人次以上，這主要得益於去年日圓持續貶值。同期，美洲航線客運量也實現了1.2%的增長，達到561萬人次；但中國航線客運量僅為685萬人次，相當於2019年的37.1%。

此外，關於南韓有關部門調查12間機構涉不當銷售恒生國企指數掛鈎高風險投資產品一事，韓媒指當地散戶投資相關的股票掛鈎證券（ELS）可能要慘輸350億元，且三分之一參與的散戶屬65歲以上長者，恐爆發「老年破產」危機，故當局高度關注事件。