滙豐成印度離岸貸款一哥

報道稱，去年印度企業的離岸貸款金額創下2016年以來的最高紀錄。滙豐之所以能夠登上「一哥」之位，得益於印度億萬富翁Mukesh Ambani旗下Reliance Group所帶來的貢獻。Reliance去年透過多輪銀團貸款總共獲得了64億美元資金，其中有相當一部分是由滙豐主理。

看好當地增長 重點關注 作為世界上成長最快的主要經濟體之一，印度正迫切地增加基礎設施支出，因此有大量發債需求，印度債市亦吸引了不少國際投資者。不過，相對於發行債券，向銀團貸款過程更快、成本更低，因而受到不少企業的歡迎。

滙豐銀行亞太區銀團貸款主管Ashish Sharma回應外媒查詢時表示：「印度將迎來增長，並且仍然是滙豐重點關注的市場之一。」

回看2022年，三菱UFJ是當年印度離岸貸款的最大承銷安排機構，而在2020年及2019年，則是由同樣來自日本的三井住友金融佔據榜首寶座。