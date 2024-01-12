日股越三萬五 勢續上

2024年開局已升半成 跑贏全球 去年表現冠絕亞洲的日本股市愈升愈有，日經平均指數創下近34年新高後升勢未停，周四再升608點或1.77%，收報35,049點，突破了數十年來未見的35,000點大關。以市值加權方式計算的東證指數昨日亦升1.57%，收報2,482點，兩大指數今年來累計升幅已接近5%，跑贏全球主要市場。分析更指出，日股的升勢背後反映了其經濟環境的大轉變，形成了一種「股票文化」，長遠前景仍然看俏。

分析：形成股票文化 自股神巴菲特於2020年買入日本5大商社股票後，國際投資者便開始注意到這個一直以來被忽視的金融市場。雖然今年初日本先後發生了地震天災、飛機意外等不幸事件，但這些慘劇所帶來的負面情緒絲毫未有影響到股市表現，相比起中港股動輒就會因為一條未經證實的消息而暴跌，投資者明顯對於日股充滿信心。

日興資產管理首席全球策略師John Vail表示，儘管技術走勢反映了短期內日股有升勢過急的風險，但市場對於日本經濟走出通縮、金融市場永續增長愈來愈樂觀。他指出︰「日本在很大程度創造了一種非投機型的股票文化。」在日本永久取消個人儲蓄帳戶（NISA）的股息稅及資本利得稅，並提高帳戶限額後，「人們意識到長期的股票投資是保障退休生活的最佳方式，企業整體上正不斷為股東創造價值」。

就股價表現而言，巴菲特所投資的5大商社，包括三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、丸紅、住友商事，今年內累積升幅介乎5.24至10.37%，表現相當不錯，亦反映出隨着日本股市的環境變化，企業長期被低估的價值終得到釋放。

富瑞研究報告提到，該行對於遊戲行業的看法愈來愈負面，但就認為一些有「特殊催化劑」的企業可望跑出，並推薦任天堂、Capcom、索尼等。而看好的理由是任天堂正在進入新品發布期，有望將推出新一代Switch遊戲機；Capcom亦將會推出旗下各款熱門遊戲的續作；而索尼的毛利率有望顯著反彈。

料日央行4月加息 不過，要注意的是，日股並非完全沒有風險，其中一大不確定的因素就是日本央行的貨幣政策變化。日本央行前官員櫻井真估計，央行可能在4月首度加息，使日本正式脫離負利率環境。日圓兌每美元昨日曾跌穿146，即每百日圓兌5.36港元。

另外，外媒引述消息指，日本SBI證券涉嫌在擔任首次公開招股（IPO）承銷商時操控股價。日本金融廳正擬令其暫停部分業務，惟禁令不包括散戶投資者的中介及投資信託相關線上交易服務。

日經近年走勢強勁