藥明生物飆8% 大行睇前景分歧

藥明生物提及，他們將獲得2,000萬美元（約1.56億港元）首付款，並有資格獲得研究、開發、註冊和商業化里程碑付款以及分級銷售提成。

大行對藥明生物前景看法分歧。其中里昂調升其評級至「買入」，目標價37元，指公司今年目標是新增110個項目，較原來80個為多，反映需求潛在復甦強勁。高盛則輕微下調其目標價至50元，原先為53.5元，評級「買入」，主因其簽約項目轉換收入時間滯後，及項目收入有不確定因素，因此有待公司更多具指導性的積存數字更新。