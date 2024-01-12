藥明生物飆8% 大行睇前景分歧
藥明生物提及，他們將獲得2,000萬美元（約1.56億港元）首付款，並有資格獲得研究、開發、註冊和商業化里程碑付款以及分級銷售提成。
大行對藥明生物前景看法分歧。其中里昂調升其評級至「買入」，目標價37元，指公司今年目標是新增110個項目，較原來80個為多，反映需求潛在復甦強勁。高盛則輕微下調其目標價至50元，原先為53.5元，評級「買入」，主因其簽約項目轉換收入時間滯後，及項目收入有不確定因素，因此有待公司更多具指導性的積存數字更新。
和黃醫藥新藥獲內地優先審批
至於其他藥企近期亦有新藥出爐。和黃醫藥(00013)公布，口服用藥、用於治療成人原發免疫性血小板減少症的新藥索樂匹尼布上市申請，已獲中國國家藥品監督管理局受理並予以優先審批。和黃醫藥昨收升4.75%，報26.45元。
此外，三葉草生物(02197)最新稱，新冠病毒仍然客觀存在，而且不斷變異，公司一直關注新冠疫苗的業務機會，會適時根據市場的變化，調整關於新冠業務的資源投入。該企股價昨升1.75%，收報0.58元。
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