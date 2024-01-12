Google裁員幾百人 工會炮轟無良

Google又有醜聞，一踏入2024年便再裁員幾百人，惹來公司工會炮轟無良，批評本輪裁員「沒有必要」，狠斥這家公司不能每季大賺數以百億計美元的情況下，不斷拿員工開刀。

該企母公司Alphabet最近一份業績公告顯示，2023年9月底員工總數約18.23萬人，比2022年12月底縮減7,853人或4.12%，可見即使「萬人肥雞餐」過後亦有招聘，主調仍是「縮皮」。

硬件部門成炒人重災區 據了解，Google本輪裁員的重災區為智能家居產品Nest、智能手錶Pixel及FitBit等硬件部門，其中FitBit兩名始創人James Park及Eric Frideman均「無得留低」，一手創立的公司被吞併兩年多就遭Google掃出門。

此外，擴增實境（AR）設備團隊大部分人被炒，連中央工程團隊亦有「3位數」的人要食「無情雞」。

Google於2023年首3季收入按年增速放緩至6.91%，搜尋引擎業務面對微軟的Bing、OpenAI的聊天機械人ChatGPT的競爭之際，監管壓力也愈來愈大，尤其是Epic Games的官司敗訴，或改變其應用程式（App）下載平台App Store的商業模式。

美國聯儲局轄下的消費者金融保護局（CFPB）亦有意把蘋果公司（Apple Inc.）及Google的支付服務當成銀行來監管，草案提到兩企的智能手機支付和電子銀包服務與傳統支付工具相當，但缺乏相等的消費者保障。

科企收入遜 失業率恐升 新年伊始，大型科企繼續出於不同考慮裁員，反映科企收入增長今非昔比。國際勞工組織（ILO）估計，今年全球失業率會回升0.1個百分點至5.2%，「預期超過兩百萬名打工仔要搵工」。

該組織又估計，全球職位今年和明年分別會增長0.8%及1.1%，但只是靠低收入和中低收入國家支撐，高收入國家卻令人憂慮，預期今年就業會收縮，2025年的復甦幅度亦只是溫和。