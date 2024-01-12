產經

瑞銀估今年內地消費僅增5.5%

花旗對內地體育品牌銷售看法審慎，下調李寧今、明兩年銷售預測。 花旗對內地體育品牌銷售看法審慎，下調李寧今、明兩年銷售預測。
花旗對內地體育品牌銷售看法審慎，下調李寧今、明兩年銷售預測。
中央明言今年重點擴大內需，惟投行瑞銀預計，內地房地產市場持續低迷，將打壓消費者信心，尤其是非必需消費品支出，料2024年整體消費將按年增長5.5%，低於2023年的6.5%。與此同時，體育用品李寧(02331)及特步(01368)被削目標價。
瑞銀指，今年內地餐廳的同店銷售額增長（SSSG）將受累於消費者需求疲軟，而更多促銷及經營去槓桿將推低利潤率。除了餐飲業外，近年成為投資者偏好板塊的體育用品也將受壓。根據UBS Evidence Lab的全球運動服飾消費者調查和中國低線城市調查，相較於時尚運動服飾，中國消費者仍然更偏愛功能性運動服，預計低線城市的競爭將加劇。
李寧特步遭削目標價
主打本土市場的品牌首當其衝，美資券商花旗發表報告表示，基於去年第四季疲弱的零售環境，分別下調李寧去年淨利潤及銷售預測4%及2%，而今、明兩年銷售預測亦分別調低5%及8%，並對內地體育品牌銷售看法更審慎，相信行業或出現價格戰；目標價由35.5元降至28.5元，基於便宜估值，續予「買入」評級。該股昨日收報17.8元，升0.34%。
中資券商中金指出，由於競爭加劇，對特步今年每股盈利預測下調3%至0.46元人民幣，料2025年為0.54元，削目標價17%至4.7元，但維持其「跑贏行業」評級，以反映板塊估值下跌。
至於遊客的愛店、本港藥妝公司莎莎國際(00178)去年第四季港澳銷售增長39%，好過富瑞預測32%升幅。該行預期，受高基數影響，今年4月底止季度該股之港澳銷售增長將持平，而接下來3個財年，可回復至2019財年的51%、59%及65%，故維持「買入」評級，估值相對不貴，目標價兩元。該股昨日收報0.93元，升2.2%。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc