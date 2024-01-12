瑞銀估今年內地消費僅增5.5%

瑞銀指，今年內地餐廳的同店銷售額增長（SSSG）將受累於消費者需求疲軟，而更多促銷及經營去槓桿將推低利潤率。除了餐飲業外，近年成為投資者偏好板塊的體育用品也將受壓。根據UBS Evidence Lab的全球運動服飾消費者調查和中國低線城市調查，相較於時尚運動服飾，中國消費者仍然更偏愛功能性運動服，預計低線城市的競爭將加劇。

李寧特步遭削目標價 主打本土市場的品牌首當其衝，美資券商花旗發表報告表示，基於去年第四季疲弱的零售環境，分別下調李寧去年淨利潤及銷售預測4%及2%，而今、明兩年銷售預測亦分別調低5%及8%，並對內地體育品牌銷售看法更審慎，相信行業或出現價格戰；目標價由35.5元降至28.5元，基於便宜估值，續予「買入」評級。該股昨日收報17.8元，升0.34%。

中資券商中金指出，由於競爭加劇，對特步今年每股盈利預測下調3%至0.46元人民幣，料2025年為0.54元，削目標價17%至4.7元，但維持其「跑贏行業」評級，以反映板塊估值下跌。