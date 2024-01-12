迅銷季賺58億增26%

迅銷上個財季收入按年增長13.2%至8,108億日圓，毛利率按年擴大1.5個百分點至54.6%。集團提及多個市場的秋冬商品銷情都受9至10月天氣暖和影響，但隨後氣溫下降帶動銷售在11月有所改善。當中，海外UNIQLO作為集團盈利重鎮，季內進帳經營溢利778億日圓，按年多35.8%，對集團經營溢利總額的貢獻達到53%。

歐美銷情勁 估大中華雙升 集團直言，分部季內所有地區均錄得收益及溢利大幅增長，當中北美及歐洲地區增長最為亮眼，新增顧客層進一步擴大，羊絨針織衫、HEATTECH保暖內衣等冬季核心商品銷情強勁，加上靈活控制訂單及經費開支以改善毛利率，遂預期這兩個地區上半年表現將超出預期。內地、香港及台灣市場季內亦錄得收益及溢利雙雙大幅增長，預計上半年大中華維持收益及溢利雙增。

集團提及東南亞、印度、澳洲地區收益及溢利季內亦有增長，冬季核心商品及KAWS等聯名產品銷情強勁，加上門店按年增45間，帶動收入大增，但表現仍略遜於原先預期，只是集團已明確分析出該地區需改善所在，今後亦將依計劃進行改善，加強經營基礎。

日本UNIQLO分部方面，季內經營溢利465億日圓，按年增18%；同店銷售淨額錄增長0.2%，GU的經營溢利錄123億日圓，增長16.4%，兩個分部銷售都受惠11月氣溫下降。反觀全球品牌事業分部季內經營溢利按年跌43.9%至3億日圓，Theory、PLST及Comptoir des Cotonniers品牌銷售都受暖冬影響，集團料該分部上半年表現將低於預期，但經營仍保持微幅溢利，與上年度持平。

迅銷維持本財年業績預測不變，即截至今年8月底止全年收入預期為3.05萬億日圓，按年料增10.2%；經營溢利料增長18.1%至4,500億日圓；純利料增長4.6%至3,100億日圓。全年派息預計維持在每股330日圓。

資生堂中國否認裁員四成 另外，網傳資生堂中國裁員40%，內媒引述資生堂中國回應指，相關傳言與事實不符，資生堂中國今年起實施新的品牌組合策略以夯實業務基礎，惟直言內部正打造「更整合、更敏捷」的組織架構，組織架構的調整「僅涉及相關工作崗位的微調」。

迅銷季度業績摘要