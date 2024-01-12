東港城連續18年辦新春花展會

繁花錦簇御庭園龍重登場 《中年好聲音》大唱金曲 本港疫後首個農曆新年將至，新鴻基地產旗下將軍澳東港城為「龍」重其事，今年特別打造一站式賞、買、玩、樂的全方位活動賀新歲，當中包括連續第18年舉辦的新春花展會，以及在商場設置新春主題裝置「繁花錦簇御庭園」，並邀請《中年好聲音》歌手大唱多首賀年及經典金曲等，祝願商戶及顧客行運一條龍。

東港城將於1月19日至2月9日一連22天連續第18年邀得香港蘭花大王——千葉園創辦人楊小龍及其子楊尹俊，以及香港年花大王——香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春攜手舉行「東港城第十八屆新春花展會」，搜羅逾百款優雅蘭花及意頭年花供顧客選購。適逢今年是第18年，蘭花大王父子將特別推出18款全新於本地培植的蝴蝶蘭及日本蘭花。

8大中式古樸庭園打卡場景 年花大王亦悉心拼砌多款人氣新春賀年花籃，祝願大家花開富貴。商場更特別邀請國際花藝大師區錦華領軍，為顧客準備DIY自選中式宮廷風年花包裝服務及賀年花藝工作坊，締造賞花、買花、飾花的全方位體驗。

為迎接龍年，東港城由1月19日至3月5日，呈獻甲辰龍年新春主題裝置「繁花錦簇御庭園」，於商場一樓中庭，以粉紅粉紫為主色調的中式古樸庭園設計出8大打卡場景，每個場景均配以相應賀年花，場內亦設有5米花燈亭，掛滿80盞花燈，祝願佳節團圓。

「賞」花外，疫情過後的首個新春，東港城加入「買」、「玩」、「樂」賀年活動，包括邀請《中年好聲音》12位實力歌手大唱多首賀年及經典金曲，炒熱全場氣氛。大年初八更將舉行東港城龍年賀歲醒獅巡遊，祝願商戶及顧客全年行好運。

設美食市集辦年貨消費獎賞 另外，今年東港城繼續舉辦一田賀年美食市集，精選多款賀年禮盒及應節美食，更設多款朱古力禮盒讓大家與摯愛甜蜜慶祝情人節。

為體貼顧客辦年貨、置新裝，東港城更推出兩大The Point會員獨家換領活動，8元開運蘭花及「孔雀迎福、花開富貴」限量版利是封換領，以及兩大消費回贈，包括新春至尊印花賞及新春賞不停，讓顧客邊買邊賞，龍年率先開運。