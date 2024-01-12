城堡證券傳20億購瑞信中國業務

關於瑞士信貸洽售中國證券業務一事，外媒報道，城堡證券（Citadel Securities）已向瑞信在中國的證券合資企業發出不具約束力的要約，成為唯一一家提出要約的全球金融公司。

由億萬富豪Ken Griffin創立的城堡證券上月底出價，收購瑞信中國證券51%股權，作價介乎15億至20億元（人民幣‧下同），而目前已納入瑞銀旗下的瑞士信貸，尋求的價格約為20億元。消息指，有超過6家潛在買家透過盡職調查表達過興趣，至少一家中國公司曾經出價。

由於地緣政治局勢緊張、中國限制數據流動，以及經濟疲軟，據報許多全球性公司減緩在內地的擴張，但城堡證券逆流而上尋求建立一個平台，將做市商業務引入中國內地。其行政總裁趙鵬早前表示，公司的擴張已計劃多年，去年9月聘請貝萊德中國區主管協助公司在內地擴張。

忠利逾8億全購中意財險 目前瑞銀在內地已設有證券公司，所以無意保留瑞信在內地合營公司股權。在去年3月底爆發信心危機前，瑞信曾考慮以11.4億元向合營方的方正，收購該合營公司餘下的49%股權，最終未成事。報道指瑞信在內地的合營公司擁有10億元資產。

另一方面，意大利保險公司忠利保險（Assicurazioni Generali）已經簽署了一項協議，以大約9,900萬歐元（約8.4億港元）收購中意財險保險有限公司（Generali China Insurance Company Limited）51%的股份。收購完成後，其對後者的持股比例將達到100%。忠利保險估計，這筆交易將使該集團的監管償付能力充足率降低約一個百分點，但交易的完成還需獲得監管部門批准。