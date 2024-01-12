華去年汽車產銷首破3000萬輛

中汽協指出，內地去年汽車產銷分別完成3,016.1萬輛和3,009.4萬輛，按年分別增長11.6%和12%，其中汽車出口491萬輛，較前年增長58%，內地汽車已經出口到200多個國家和地區。

理想年賣37萬輛 股價揚

車企相關消息眾多。中集集團公布，旗下中集來福士為國際主流航運公司Zodiac Maritime建造的首艘7,000車位汽車運輸船，在山東龍口基地交付離港。該艘船命名為「BYD EXPLORER NO.1」，將由船東租予比亞迪，作為其「出海艦隊」的第一艘船。該船亦為首艘由內地船廠建造、專門用於國產汽車出口的汽車運輸船，標誌着「國車自運」時代開始。另比亞迪在微博公布，將推超千匹馬力轎車「仰望U7」。該股昨日收報212.4元，升3.81%。