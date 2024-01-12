華去年汽車產銷首破3000萬輛
中國汽車工業協會昨公布，去年內地汽車產量及銷量首次雙雙突破3,000萬輛，創歷史新高，當中出口491萬輛，有望成世界第一汽車出口國。
中汽協指出，內地去年汽車產銷分別完成3,016.1萬輛和3,009.4萬輛，按年分別增長11.6%和12%，其中汽車出口491萬輛，較前年增長58%，內地汽車已經出口到200多個國家和地區。
該協會常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，內地汽車產業向電動化、智能化轉型方面取得顯著成就，加速全球汽車產業變革進程。新能源汽車已經成為內地汽車工業重要的增長點，出口帶動作用明顯，去年第四季度，內地自主品牌比亞迪股份(01211)，已成為全球最大的純電動汽車製造商。
理想年賣37萬輛 股價揚
車企相關消息眾多。中集集團公布，旗下中集來福士為國際主流航運公司Zodiac Maritime建造的首艘7,000車位汽車運輸船，在山東龍口基地交付離港。該艘船命名為「BYD EXPLORER NO.1」，將由船東租予比亞迪，作為其「出海艦隊」的第一艘船。該船亦為首艘由內地船廠建造、專門用於國產汽車出口的汽車運輸船，標誌着「國車自運」時代開始。另比亞迪在微博公布，將推超千匹馬力轎車「仰望U7」。該股昨日收報212.4元，升3.81%。
理想汽車(02015)在官方微博公布，去年全年共計交付約37.6萬輛，月交付突破5萬輛，理想L7單車型月交付突破兩萬輛。該股昨日收報130.7元，升4.39%。
吉利減持富豪汽車套54億
零跑汽車(09863)在2024自研發布會上發布「Leap 3.0技術架構」的最新成果。該架構包含6大模塊，強調以軟件定義汽車，支持純電和增程兩種動力模式。據悉，「Leap 3.0技術架構」集成動力、車身、座艙和智駕4大領域，並輔以3個區域控制單元，遠程升級（OTA）率達到96%。
此外，吉利汽車(00175)母企吉利控股證實，在過去幾個月減持富豪汽車股份，涉及減持價值超過70億瑞典克朗的股份，折合約54億港元，持股量由8.2%跌至6.8%，但強調仍是富豪汽車的長期戰略投資者。
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