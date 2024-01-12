美基金撐內房見底 紛撈貨

潤置昨日收升0.96%，該企去年另一亮點是投資物業實現租金收入增長39.4%至約256.3億元。然而，中證房託基金指數繼去年挫逾28%後，截至周三今年首7個交易日再插6.4%，反映資金憂慮消費及商業活動欠佳會削弱寫字樓、倉儲及商場的需求。

Ostrum稱，中國的債務危機不限於內房，還有地方政府，內地政策加上美國貿易制裁正使外資撤離，對中國經濟增長構成「結構性制約」，預計增速不久或降到4至5%。這家歐資基金續稱，中國經濟政策重點將從去年的私人消費轉向工業生產和高新技術產業，可惜近期觸發西方廣泛關注的半導體工藝突破，不足以刺激經濟復甦。

遠洋4境內債尋求展期 大型美資基金富達的基金經理George Efstathopoulos亦稱，存活的房企終會受惠行業整合，尤其國企，近日小注買入某一國營內房股票。

野村估人行下周減LPR 就有指中國人民銀行批覆總額1,000億元的貸款，供放租住宅的企業買樓再放租，內媒指，那是去年已有的貨幣政策工具，屬試點性質，限7家大銀行在濟南和鄭州等個別城市進行，不同上周五所下發思路一樣的政策文件。內媒則引述野村中國首席經濟學家陸挺稱，人行下周一「相當可能」再降貸款市場報價利率（LPR）。

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