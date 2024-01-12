美基金撐內房見底 紛撈貨
大戶看法分化 法盛：中央救市不徹底難拆債彈
對於當前內地房地產債務問題，投資市場的看法存分歧。資產管理規模達3,030億美元的美資基金盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles）挺身呼籲撈底這個一沉百踩的板塊，首選是融創中國(01918)，還掏錢買其債券。不過，法盛投資管理所屬的Ostrum Asset Management卻認為，中國救內房的措施不夠徹底，不能全面解決債務負擔過高的問題。
潤置上月銷售額跌64%
內房賣樓回血依舊令人嘆息。華潤置地(01109)去年合約銷售金額增加1.89%。從撇除合作夥伴應佔部分的權益銷售角度，按年增加3.19%至2,155.2億元（人民幣‧下同），但上月按年跌64.2%至125億元，連跌7個月，其中6個月伴隨着售樓面積下降，可見買樓需求疲弱，即使全年計，潤置在華東、華西及深圳（大灣區）賣樓金額明顯增長。
潤置昨日收升0.96%，該企去年另一亮點是投資物業實現租金收入增長39.4%至約256.3億元。然而，中證房託基金指數繼去年挫逾28%後，截至周三今年首7個交易日再插6.4%，反映資金憂慮消費及商業活動欠佳會削弱寫字樓、倉儲及商場的需求。
新世界發展(00017)則公布，去年下半年內地售樓金額逾75億元，為6月底止本財年目標的一半。
Ostrum稱，中國的債務危機不限於內房，還有地方政府，內地政策加上美國貿易制裁正使外資撤離，對中國經濟增長構成「結構性制約」，預計增速不久或降到4至5%。這家歐資基金續稱，中國經濟政策重點將從去年的私人消費轉向工業生產和高新技術產業，可惜近期觸發西方廣泛關注的半導體工藝突破，不足以刺激經濟復甦。
然而，內房企全力化解自身債務危機的決心令外資動容。盧米斯賽勒斯基金經理Matt Eagan認為，內房真正復甦路途依然遙遠，但總算見底，首先中國政府承擔不起樓市崩盤，勢將加碼救市，而且地產商債務重組亦陸續取得成果，氣氛改善會令板槐反彈更早來臨，更直言歷史證明在樓市下行期間投資活下來的地產商可以大賺一筆，遂加倉融創債券，亦青睞債務重組有進展的禹洲集團(01628)。
遠洋4境內債尋求展期
大型美資基金富達的基金經理George Efstathopoulos亦稱，存活的房企終會受惠行業整合，尤其國企，近日小注買入某一國營內房股票。
房企昨日亦再有多宗處理債務問題進展的消息，據報遠洋集團(03377)本月會為所有境內債券舉行兩場債券持有人會議，一場會表決4隻境內債之展期方案，本周另一場的會議則通報其他境內債想如何展期。據了解，上述4隻境內債3隻今年到期，本金共58億元，另一隻後年到期、本金12億元，擬到期後第15個月起分6期還，每3個月還一次，即展期最長30個月。
野村估人行下周減LPR
就有指中國人民銀行批覆總額1,000億元的貸款，供放租住宅的企業買樓再放租，內媒指，那是去年已有的貨幣政策工具，屬試點性質，限7家大銀行在濟南和鄭州等個別城市進行，不同上周五所下發思路一樣的政策文件。內媒則引述野村中國首席經濟學家陸挺稱，人行下周一「相當可能」再降貸款市場報價利率（LPR）。
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