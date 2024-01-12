美准11比特幣ETF掛牌 警告衡量風險

美國證券交易委員會（SEC）經歷社交平台被盜用，出現「失實」貼文後，正式批准加密貨幣比特幣（Bitcoin）現貨交易所買賣基金（ETF）上市，涉及11隻。惟SEC主席亨斯勒（Gary Gensler）在聲明中重申，當局並不認同比特幣，投資者應對比特幣的價值，以及虛擬貨幣掛鈎產品的風險保持謹慎。

渣打：Bitcoin上望10萬關 獲批上市的比特幣現貨ETF包括由貝萊德、景順發行，渣打銀行看好比特幣現貨ETF將吸引500億至1,000億美元新資金進場，料今年底比特幣價格可上望每枚10萬美元，明年更可挑戰20萬美元。受消息刺激，比特幣價格昨日曾突破4.9萬美元水平。

亨斯勒指出，在2018年至2023年3月期間，SEC拒絕超過20隻比特幣現貨交易所買賣產品（ETP）上市申請。今次SEC「不情願地」批出申請，是因為早前拒絕向個別金融機構批出申請的訴訟，被法院裁定敗訴。同時提醒，比特幣是一種投機性、波動性資產，亦用於非法活動，包括勒索、洗錢、逃避制裁和恐怖主義融資。

女股神轟監管詆毀虛幣業 有關聲明引來向來是比特幣「大好友」的「女股神」伍德（Cathie Wood）怒斥，是詆毀整個虛擬貨幣行業，形容是舊DNA針對新DNA，認為加密貨幣是顛覆性的創新。

事實上，香港已有3隻虛擬貨幣期貨ETF掛牌，而香港證監會在去年12月已為虛擬資產現貨ETF開綠燈。然而，本港ETF發行商南方東英量化投資部總監王毅表示，雖然香港先過美國允許現貨ETF的發行，但從市場整體產品發行角色，實際產品推出的時間會稍微落後於美國市場。

他又指，美國SEC批准現貨ETF後，傳統金融機構將能通過現貨ETF買入比特幣，進一步提高市場對比特幣的需求，由於比特幣供應總量有限，需求增加有可能推高比特幣價格。