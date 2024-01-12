美上月通脹3.4%高過預期 道指曾跌253點

備受注目的美國通脹數據終於出爐，去年12月美國消費物價指數（CPI）按年升3.4%，增幅高過預期，亦較前一個月反彈0.3個百分點。撇除能源及食品後的核心CPI增幅達3.9%，雖然增速略有回落，但仍高於市場預期。與此同時，失業救濟申領人數亦少過預期，意味着物價通脹及薪酬上升壓力仍存在，聯儲局可能會推後減息的時間點。

3月減息機率降至63% 數據顯示，住屋成本仍是推升通脹的主要因素，上月住屋價格按年增6.2%，交通運輸服務價格升幅也達到9.7%。值得留意是，雖然食品通脹只有2.7%，但外出餐飲的價格卻按年大增5.2%，部分原因可能是聖誕假期等季節性因素。另外，美國上周首申領失業救濟人數為20.2萬，截至前周止持續申領人數為183.4萬，兩項數據均低於預期。芝商所FedWatch工具顯示，市場估計3月份減息的機率降至63%。

Morningstar美國經濟研究主管Preston Caldwell認為，通脹率將在2023年大幅下降，並在明年回落到聯儲局2%的目標。他表示，能源、耐用品和其他領域的通脹已逐漸穩定回落，預計這一過程將持續數年。此外，隨着住房需求的正常化，住房對通脹的推動力正在減弱。

股市方面，美股3大指數周四早段受壓，道指曾跌253點，報37,442點；標指跌8點，報4,774點；納指跌9點，報14,960點。

展望後市，Morningstar主張「超配」價值股（估值低）；「低配」核心股（即增長幅度有限但表現穩定）；而成長股的比重為「中性」。按市值分類，繼續主張「低配」大市值股；「高配」小型股、略微「高配」中型股。Morningstar首席美國市場策略師Dave Sekera表示：「展望未來，市場的下一個考驗將在2月和3月的財報季出現。我們並不太擔心盈利，而是擔心管理團隊可能會降低市場對今年盈利增長的預期。」

微軟市值再超Apple 根據該機構所覆蓋在美股市場交易的700多隻股票綜合資料，截至去年12月21日，美國股市價格與公允價值的估值比例為「1」，這意味目前市場定價合理。

企業消息方面，微軟股價再破頂，市值曾升至2.9萬億美元，再次超越蘋果公司（Apple Inc.）成為全球市值最大上市公司。

花旗集團表示，由於阿根廷及俄羅斯業務受到衝擊，已於去年第四季撥備13億美元以應付來自這兩個地區的風險。該集團又提到，預計即將於周五（香港時間今晚）公布的業績中，撥備費用總額達到38億美元（約296億港元），其中亦計入由業務重組所帶來的7.8億美元預估成本。花旗股價早段曾跌2.87%。