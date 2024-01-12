業界對港財管前景樂觀

私人財富管理公會行政委員會主席盧彩雲表示，香港作為財富管理中心的地位將會維持，對其前景感到樂觀；又認為香港在財富管理方面絕對不是後起之秀，很多家族辦公室已經在港落地，樂見政府繼續推出不同的優惠政策。

籲捕捉東南亞中東機遇 她表示，香港憑着一國兩制及超級聯繫人的角色，跨境理財通的推出及優化政策，都給予香港作為財富管理中心的獨特優勢。此外，當局宣布啟動資本投資者入境計劃以來，接獲不少查詢，加上跨境理財通推出及優化，以及政府的稅務優惠，將會為香港的財富管理業務提供優勢，故她對港府在2025年底前實現吸引最少200間家族辦公室在港落戶的目標並不擔心。

她同時也承認，全球競爭激烈，不能故步自封，香港一方面要深化與內地的聯繫。另一方面要聯繫東南亞及中東地區，捕捉增長機會，帶動這些地區的家族辦公室落地。

滙豐：港減息未明朗 此外，滙豐香港區行政總裁林慧虹預料，美國將於今年中開始減息，到明年底累計減息約1.5厘，屆時美國聯邦基金利率料於3.75至4厘，可是港元利率減多少、何時減仍有不確定性；又指西方的主要央行已經停止加息，相信美國會軟着陸，通脹持續放緩，於今年底或者明年初，美國通脹料達2%左右。

第17屆亞洲金融論壇將於1月24至25日於會展舉行，當局預計將吸引超過3,000位金融和商界精英參與。論壇以「多邊合作、同譜新篇」為題，邀請全球過百名財金及政商領袖出席，探討可持續經濟發展模式、探索多邊合作機遇。