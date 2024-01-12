港股今年首升 北水沽54億「贈興」

花旗削恒指年底目標 關注科技內需板塊 港股昨日終於「開齋」結束7日跌浪，收市升逾200點，是今年開局以來首現升市。惟要留意，北水此時卻趁高沽貨，淨流出規模高達54.24億元，為過去3周以來最勁。投資大行花旗最新建議，宜集中留意科技、內需等個股及板塊，並料恒指今年中及年底目標為19,000點及19,800點。

恒指周四高開56點後升幅逐步擴大，最多升362點，高見16,459點，收報16,302點，升204點或1.27%，成交按日急增逾25%至937億元，沽空比率減至14%。

被問到外資對港股取態，他稱去年下半年起不少本身留意中港股市的基金經理都轉軚留意日本及印度，的確有資金離開中港股市轉投上述市場，至今趨勢仍然持續，而中美脫鈎亦是熱門話題，故此令外資入市意欲審慎。

至於今年內地經濟前景，他僅以「平淡」一詞形容，解釋是基於他及同事們最近前往北京調研後得出的結論，同時估計內地3大經濟環節，即消費、投資及淨出口按年升幅為3.3%、1.5%及負0.2%，全年實質經濟增長為4.6%。

滬綜報捷 外資掃貨42億 A股方面，滬綜指昨日亦收升8點或0.31%，報2,886點，外資透過滬深股通淨買入42.3億元人民幣的A股。

美團昨日再出手回購股份，涉及資金3.99億元。 花旗推介部分港股及中概股 騰訊視頻號傳去年直播帶貨GMV是2022年的3倍。 恒指近年表現