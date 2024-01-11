大行觀點：加息滯後效應續左右投資

回顧美國聯儲局開始遏抑通脹的時機雖落後於形勢，惟當局開始行動後，便將利率由2022年3月的0.25厘，大幅上調至2023年7月的5.5厘。利率在過去一年大幅上升，相信目前暫停加息的理據充分。

儘管通脹居高不下，但貨幣政策的影響通常滯後且充滿變數，預料聯儲局緊縮措施的滯後效應可能在今年第一季開始浮現。隨着金融狀況廣泛收緊，地區銀行開始面臨融資成本上漲壓力，因而再成市場焦點。雖然美國經濟表現強韌，略為緩和地區銀行的壓力，但目前有信貸狀況輕微惡化迹象，這對依賴地區銀行的中小型企業將帶來衝擊，而中小企對整體就業水平至關重要，因此亦對美國經濟舉足輕重。

看好優質固定收益資產 鑑於過去一年的幣策緊縮程度，加上預期美國經濟增長放緩，債息相對於股票收益率的吸引力值得討論。分析顯示，隨着聯儲局致力實現「軟着陸」以恢復物價穩定，股市估值倍數可能進一步收縮。

美國廣泛股市在去年表現強韌，主要有兩大原因支持。首先，整體經濟展現韌性，美國消費者繼續花費疫情期間累積的過剩儲蓄；其次是股市表現分歧，美國「科技七雄」為美股去年總回報帶來主要貢獻。然而，標準普爾500等權重指數顯示，指數內其他成分股則面對較困難的環境。

從資產配置看，看好優質固定收益資產，因其孳息率和長期總回報潛力吸引。鑑於加息可能令眾多非投資級別公司的財政狀況承受更大壓力，故適度減持高收益債券。

富蘭克林鄧普頓