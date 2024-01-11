專家樓評：銀行財仔申按揭有別

買樓申請按揭時，除銀行外，亦有人因應自身的財務狀況而選擇財務公司借貸。究竟兩者的差別在哪？

銀行按揭計劃所提供的按揭利率一般都較優惠，現時新做按揭息率可低至4.125厘，如想申請高成數按揭亦可透過按揭保險，按揭成數可高達九成。銀行亦會提供額外優惠，如現金回贈及按揭存款掛鈎戶口。

受金管局的規範，銀行對申請人的審批會較為嚴謹，審批文件包括住址證明、收入證明、稅單、強積金紀錄、最近3至6個月的糧單及銀行月結單，同時申請人亦須通過加兩厘的壓力測試。審批時間一般由兩至6星期不等。

財務公司審批較寬鬆 對於未能符合銀行入息要求或信貸紀錄欠佳的買家，如未能即時尋找擔保人並急需上會的情況下，財務公司便是其中一個短期解決方法。因財務公司審批要求較銀行寬鬆，批核時間短，申請人毋須通過壓力測試，只需要提交住址證明、最近3個月銀行月結單、薪金及工作證明，最快可即日批出，而申請人毋須透過按揭保險亦可承做最高八成按揭。

財務公司雖然可解決買家短期資金需要，但有不少注意事項。首先，財務公司按揭利率可高達10厘以上，並且需要收取手續費，而財務公司與銀行一樣設有罰息期，最短為3個月。如只是解決燃眉之急，建議情況許可下，應盡快於罰息期後轉回一般銀行按揭減少額外利息開支。此外，財務公司估價較銀行保守，如市況淡靜時，會大機會出現估價不足，屆時買家便未能夠借足。

置業是人生大事，事前必須深思熟慮，並且審視自身的財務，量力而為，避免借到盡。建議有意置業人士可先找大型及專業的按揭轉介公司作初步諮詢以評估自身供款能力，按揭轉介公司亦會協助客戶配對合適的銀行或財務機構。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦