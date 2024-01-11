新盤概況：凱滙沽最後一伙 呎價高位跌三成

該盤昨以4,020萬元連兩個車位，招標沽出第1期第1座50樓A室頂層四房特色戶，單位實用面積1,543方呎，連142方呎平台及1,347方呎天台，呎價約26,053元。儘管成交價為項目次高，但參考同類特色戶第2期的3座52樓E室，實用面積1,495方呎，同樣連天台及平台，曾於2021年4月不連車位以4,903.6萬元售出，當時呎價為32,800元貴絕觀塘。