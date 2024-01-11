新盤概況：凱滙沽最後一伙 呎價高位跌三成
發展商加大力度減價奏效。信和置業(00083)及市建局合作發展的觀塘凱滙，昨日售出全盤最後一伙，為全盤面積最大的頂層特色戶，惟成交呎價較3年前高位回落近三成。
該盤昨以4,020萬元連兩個車位，招標沽出第1期第1座50樓A室頂層四房特色戶，單位實用面積1,543方呎，連142方呎平台及1,347方呎天台，呎價約26,053元。儘管成交價為項目次高，但參考同類特色戶第2期的3座52樓E室，實用面積1,495方呎，同樣連天台及平台，曾於2021年4月不連車位以4,903.6萬元售出，當時呎價為32,800元貴絕觀塘。
同時，雅仕圖遠東置業旗下長沙灣悅雅，新近亦售出最後一伙，以557萬元售出17樓C室連平台特色兩房戶，實用面積311方呎，呎價約17,910元。資料顯示，該單位早於2018年最初以價單形式推出，當時折實售價逾930萬元，現時做價較最初平約四成。全盤104伙於2018年1月起開售，歷時6年完成銷售，套現逾5.1億元。
薈鳴傳5日累收近千票
宏安地產(01243)的黃大仙薈鳴，將於周六首輪發售165伙。市場消息指，過去5日累收近千張入票，超額認購約5倍。項目今日下午6時截票。
曉柏峰添3個付款計劃
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，昨更新價單，增設3個成交期較長的付款計劃，包括享8%折扣的「280天現金付款計劃」，成交期較原有100天的付款計劃為長。該盤將於周日起發售6伙，包括一房及三房戶，折實價422.28萬至885.33萬元，折實呎價約16,476元起。售價最低為B座20樓B5室一房戶，折實呎價約17,818元。
蔚藍東岸農曆新年前交樓
五礦地產(00230)旗下將近入伙的油塘蔚藍東岸，由11月初至今約兩個月累計錄27宗終止交易。該公司營銷及市務總監黃少鴻表示，項目於去年12月底已取得滿意紙，會在本月底或之前發出成交通知書，預計大部分買家成交日期為農曆新年或之前，已取消交易的單位待現樓階段再重售。
嘉里建設(00683)及信置等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，昨錄兩宗終止交易，成交金額共3,365.55萬元，並將於周日重售。
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